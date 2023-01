Bakan Kasapoğlu: Spor diplomasisine ayrı önem veriyoruz

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde (1'inci TBMM) 7'nci Tematik Kış Kampları kapsamındaki 'Diplomat Akademi Kampı'nın açılışına katıldı. Bakan Kasapoğlu, bakanlık yurtlarının dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahip olduğunu belirterek, "Bu güç sadece bir sayı olarak değil, teknik bir altyapı olarak değil, donanım olarak değil; aynı zamanda sosyal anlamıyla, eğitimiyle, spor çalışmalarıyla birer yaşam alanı olarak güçlü bir altyapıdır. Biliyorsunuz pek çok spor etkinliğimiz var. Ulusal anlamda, bölgesel anlamda alanında yetkin isimlerle sizleri bir araya getiriyoruz. Kültür çalışmalarımız, müzik odaklı, sanat odaklı farklı çalışmalarımız oluyor. Bugün de tematik kampımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. 7'nci Kamp Yılı'ndayız. Her yıl geliştirerek verimliliğini, birikimini yükselterek 15 farklı ilimizde 15 farklı temada bir heyecan söz konusu. Bugün başlayacak kampımız, 3 Şubat'ta sona erecek. Bu yıl arkeoloji, tarih, medeniyet, gastronomi, kış sporları, dijital iletişim, diplomasi, ekonomi, mühendislik, psikoloji, edebiyat gibi temalarımız var. Aranızda uluslararası ilişkiler öğrencileri var, kamu yönetimi öğrencileri var, siyaset öğrencileri var. Hepinizin diplomasiye, uluslararası ilişkilere ilgi duyduğunu biliyoruz. Bu 5 günlük süreç sizler için çok kıymetli olacak" diye konuştu.

Kasapoğlu, kamp sürecinde gençlere diplomasi ve uluslararası ilişkilerle ilgili eğitimler verileceğini belirterek, "Ülkemizin diplomasideki gücünü hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya konan ve Türkiye'nin bugün her anlamda gücünü arttıran bir siyaset anlayışı var. Rusya-Ukrayna sürecindeki Türkiye'nin gücünü, misyonunu tüm dünya hayranlıkla taktir edip, hayranlıkla takip etti. Orta Doğu politikamız, Doğu Akdeniz, Mavi Vatan politikamız, Afrika açılımımız ve tabii ki Avrupa alanındaki diplomasimiz, çalışmalarımız bunların her biri bu kamp boyunca derin bir şekilde bilgileneceğiniz konular. Diplomasi bir hukuki iletişimdir, bir siyasi iletişimdir. Dış politikada sorunların barışçıl bir şekilde çözülme şeklidir. Ticaretten sanayiye, eğitime, kültüre kısacası hayatın pek çok alanında etkisi olan bir güç unsurudur diplomasi. Bu nedenle güçlü Türkiye vizyonumuzun ayrılmaz bir parçası iyi yetişmiş insan kaynağıdır. Bunu özellikle diplomasideki temsilcilerimizle sağlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye'de hem sporun yayılması hem de sporcuların başarılarının, performanslarının arttırılması yolunda bakanlık olarak pek çok çalışmaları olduğunu söyleyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Ülkemizin bir spor ülkesi olma yolundaki markasını belli bir noktaya getirdik. Bundan sonraki süreçte bu çıtamızı yukarılara taşıyacağız. Önceden Türkiye'nin temsilci dahi gönderemediği branşlar vardı. Türkiye'nin iddiası olduğu spor branşı, bir elin parmağını geçmezdi. 2022'de Türkiye, 51 farklı branşta 6 binden fazla uluslararası madalya kazandı. Türkiye'nin spordaki çıtasının ne kadar yükseldiğinin en yakın örneğidir. Kampımız diplomasi kampı belki; ama sporun her birinizin hayatında yer edinmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bakanlık olarak son yıllarda spor diplomasisine ayrı bir önem atfediyoruz. Uluslararası kurumlarla, 40'tan fazla ülkeyle spor temalı ciddi mutabakatlar imzaladık. '17'nci Spordan Sorumlu Avrupa Bakanlar Toplantısı'nı Türkiye'de gerçekleştirdik. Türkiye'nin spor diplomasisindeki kararlılığını göstermesi açısından önemli bir aşamaydı. Spor diplomasisine eğilmenizi tavsiye ediyorum."