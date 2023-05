Bakan Kasapoğlu Selendi ve Kula ilçelerinde vatandaşlara hitap etti

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sabah saatlerine İzmir'de başladığı programına, öğlen saatlerinden itibaren Manisa'da devam etti. Kırkağaç, Gölmarmara ilçelerini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Selendi ilçesine gitti. Burada partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Bakan Kasapoğlu, atlı cirit takımı eşliğinde vatandaşlarla buluştu. AK Parti İlçe Teşkilatı önünde Selendili vatandaşlara hitap eden Bakan Kasapoğlu, 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyip Selendililere güvendiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Selendi ilçe ziyaretinin ardından ana-baba ocağı Kula ilçesini ziyaret etti. Yaren ekibi, atlı cirit takımı ve meşalelerle coşkulu bir şekilde karşılanan Bakan Kasapoğlu, 'Kula seninle gurur duyuyor' sloganları eşliğinde Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'ndaki mitinge katıldı. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve 28.Dönem Manisa Milletvekili Adayı Ali Uçak, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun birer konuşma yaptığı mitingde sahneye çıkan Bakan Kasapoğlu, hemşehrilerine hitap etti.

Ana, baba ocağında olmaktan dolayı gurur duyduğunu ve büyük bir sevgiyle karşılanmasından dolayı da mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, 14 Mayıs'ta alınan sonuçlar gibi 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde de memleketi Kula'dan büyük bir rekor beklediğini ifade etti. Hizmet etme gücünü ülkenin aziz milletinden aldıklarını ve sırtlarını her zaman vatandaşlara yasladıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu; " Ana ocağım, baba ocağım Kula. Her zamanki gibi samimi, her zamanki gibi içten, her zamanki gibi gerçeksin Kula. Bugün bir bakan olarak değil de, Kasap hocaların evladı Mehmet olarak buradayım. Sizlerin kardeşi ve hizmetkârı olarak buradayım. Bu pırıl pırıl gençlerin ve sporcu kardeşlerimin ağabeyi olarak buradayım. Rabbim nasip etti, sayın Cumhurbaşkanımız tensip buyurdular ve hem bürokraside, hem hükümette 81 ilimize hizmet ettik, ilçelere ve köylere kadar. Elbette Manisa'mıza da Kula'mıza da hizmetlerin en güzellerini el birliği ile yaptık. Çünkü bu aziz millet, 85 milyon insanımız bu hizmetlerin en güzeline layıktır. İşte Kula'nın spor yatırımları, Kula'nın gençlik tesisleri, tüm ülkemize örnek bir şekilde pırıl pırıl ihtişamıyla ve enerjisiyle parlıyor. Bu eserleri, siz aziz milletimizden, değerli hemşehrilerimizden aldığımız güçle yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla, güçlü liderliğiyle yaptık ve şükürler olsun artık çıta çok farklı yerlere yükseldi. Hizmet çıtamızı çok ama çok yüksek yerlere taşıdık. Sizler hiçbir zaman da bizi mahcup etmediniz. Her zaman sırtımızı size yasladık. Başkaları gibi başka mihraklara değil. Biz gücü sizden alırız, hesabı size veririz. İşte 14 Mayıs'ta yedi düvel bir araya geldi. İç güçleri, dış güçleri, masadakiler, masada olmayanlar Türkiye'yi dizayn etmeye çalıştılar. Bu milletin zekasına bu milletin ferasetine ve basiretine bir türlü inanamadılar. Türkiye'de oy oranımızla tüm oyunları teker teker bozdunuz. Masaları dağıttınız, size hiçbir kurguyu dayatamadılar, sizi kandıramadılar, kandıramazlar zaten. Biz bunu zaten 21 yıllık süreçte önümüze çıkardıkları engelleri aşarken görüyorduk. Sizin her zaman güçlü desteğinizi, sizin her zamanki basiretinizi ve ferasetinizi gördük. Cumhurbaşkanımız seçimden önce 'Ben milli iradeden başka güç tanımam' dedi. 'Halkımız kimi seçerse başımızın üzerinde yeri var' dedi. Onların seçim sonrası beyanatlarını gördünüz. Bu milletin seçimine ve tercihine saygı bile gösteremediler. Onları size havale ediyoruz. Siz 14 Mayıs'ta nasıl oyunları tek tek bozduysanız, 28 Mayıs günü Kula olarak en güçlü tokadı son vuruşu yapacaksınız. Biz buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

