Bakan Kasapoğlu Selendi ve Kula ilçelerinde vatandaşlara hitap etti

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Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sabah saatlerine İzmir'de başladığı programına, öğlen saatlerinden itibaren Manisa'da devam etti. Kırkağaç, Gölmarmara ilçelerini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Selendi ilçesine gitti. Burada partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Bakan Kasapoğlu, atlı cirit takımı eşliğinde vatandaşlarla buluştu. AK Parti İlçe Teşkilatı önünde Selendili vatandaşlara hitap eden Bakan Kasapoğlu, 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyip Selendililere güvendiğini söyledi.



Bakan Kasapoğlu, Selendi ilçe ziyaretinin ardından ana-baba ocağı Kula ilçesini ziyaret etti. Yaren ekibi, atlı cirit takımı ve meşalelerle coşkulu bir şekilde karşılanan Bakan Kasapoğlu, 'Kula seninle gurur duyuyor' sloganları eşliğinde Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'ndaki mitinge katıldı. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve 28.Dönem Manisa Milletvekili Adayı Ali Uçak, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun birer konuşma yaptığı mitingde sahneye çıkan Bakan Kasapoğlu, hemşehrilerine hitap etti.

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