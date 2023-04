Bakan Kasapoğlu: Omuz omuza 14 Mayıs'a yürüyoruz

Haberin Devamı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İzmir'de 1'inci Bölge'den ilk sırada milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Programda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra İzmir 1'inci Bölge'den 11'inci sırada milletvekili adayı Sait Başdaş ve partililer yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, "Hep birlikte İzmir'in huzuruna çıktık. Tüm teşkilatımızla birlikte 'Ya Allah, bismillah' dedik. Gayretle, omuz omuza 14 Mayıs'a yürüyoruz. Durmadan, yorulmadan sandıkları patlatana dek çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıllık bir destan var. Türkiye'nin her bir karışına ilmek ilmek işlenen bir anlayış var. Her alanda devasa bir seferberlik, devrimler var. Milletimiz her şeyin en iyisine layık. 85 milyonun her birini ayırt etmeden, ötekileştirmeden hizmete talip olduk. 14 Mayıs'ta da yine aynı ruhla memleketin her bir evladını değerli görerek hizmete talibiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'HEP BİRLİKTE 'HEMEN ŞİMDİ' DİYORUZ'

AK Parti olarak Türkiye'nin her bir vilayetinde üretmeye ve ülkeyi daha yukarılara taşımaya talip olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "AK davanın AK mensuplarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeşliğimizden, dirliğimizden taviz vermeden yürüyüşümüzü daha yukarılara taşıyacağız. İzmir'de, ilçelerinde, Konak'ta çok büyük iddialarımız var. Altılı, yedili, sekizli, dokuzlu, onlu masanın bizim yaptıklarımızı hayal dahi edemeyecek bir kapasitede olduklarını görüyoruz. Bu memleketin vakit kaybına ihtiyacı yok.

İzmir'in vakit kaybetme lüksüne tahammülü yok. Konak için hemen şimdi. Umudu büyütmek için, bu ülkenin güçlü yürüyüşüne devam etmesi için Türkiye'nin bu kazanımlarından geriye düşmemesi için 'Hep birlikte hemen şimdi' diyoruz. Perşembe gününden beri bu ülkenin liderliğinin ortaya koyduğu vizyonun ürünü olan Togg ile yollardayız. Bundan büyük gurur yok. Biz bu gururu daha da yukarılara taşımaya talibiz. Bu ülkenin evlatlarına güvenildiğinde neleri başardığını bu araç bize gösteriyor. Konak el ele verdiğimizde gayretle, inançla başaracağımız bir ilçemiz. İzmir'de 14 Mayıs'a kadar girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmadan gayretle çalışacağız. Konak lokomotif olacak. İzmir sokakları, semtleri bizi bekliyor. Her an bizi karşınızda görebilirsiniz" dedi.

Haberin Devamı

'İZMİRLİLER CEVABI SANDIKTA VERECEK'

İzmir milletvekili adayı Sait Başdaş ise "'İzmir dediğinizde aklınıza ne gelir' diye sorduğunuzda 'Kadifekale, Saat Kulesi, Mimar Kemalettin' derler. Bunların hepsini içinde barındıran Konak ama maalesef beceriksiz yerel yönetim yüzünden şu anda 30 ilçenin içinde en geri kalmış ilçemiz.

Hükümetimiz ise Konak'a olağanüstü hizmetler yaptı. Gençlik merkezleri yapıldı, iki tane yüzme havuzu yapılıyor. İnşallah bu ay içinde halı sahalar hizmete açılacak. Yıllardır Alsancak'ta eski tekel binaları vardı şimdi olağanüstü bir alan yapılıyor. 17 tane yeni okul yapılıyor, 7 tanesi bitti; 9 tanesinin ihalesi gerçekleştirildi. Devletimiz olağanüstü imkanları Konak için seferber etmiş durumda. Biz artık Konaklıları bu zihniyetin inisiyatifine bırakmamalıyız. Kentsel dönüşümü biz başlatacağız. Bunlar yapamadı. İzmirliler en iyi cevabı sandıkta verecek" diye konuştu.(DHA)