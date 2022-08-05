Bakan Kasapoğlu: Öğrenci barındırma sisteminin standartlarını dünyada biz belirliyoruz

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile İçişleri Bakanı Soylu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile İçişleri Bakanlığı Gamer Salonu’nda öğrenci yurtlarına ilişkin toplantı yaptı.

Bakan Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada dünya üzerindeki en büyük ve en nitelikli yurt altyapısına sahip ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Öğrenci barındırma sisteminin standartlarını dünyada biz belirliyoruz. 81 il, 251 ilçe 775 yurdumuz bulunuyor. Bu sayı yeni yatırımlarla artıyor. Bu anlamda hep birlikte yeni dönemi istişare etmek, atılacak adımları birlikte atmak ve artan yurt talebine kalıcı çözümleri birlikte üretebilmek için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.