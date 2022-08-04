Son dakika: Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Bin 17 işçi alınacak

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Bakan Kasapoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:
GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete’de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.
GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 4, 2022
1⃣0⃣1⃣7⃣ sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete’de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.
Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/sQTTXv3Gws