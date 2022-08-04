Son dakika: Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Bin 17 işçi alınacak

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Bakan Kasapoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete’de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.