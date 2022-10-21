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Bakan Kasapoğlu: Kütahya şehir stadı projesinin çalışmalarına bugün itibariyle başlıyoruz

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Kütahya#Şehir Stadı
Bakan Kasapoğlu: Kütahya şehir stadı projesinin çalışmalarına bugün itibariyle başlıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 22:13

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'ya yapılacak olan şehir stadının temelinin bu yıl içinde atılacağını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Kütahya şehir stadı projesinin çalışmalarına bugün itibariyle başlıyoruz" dedi.

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Bakan Kasapoğlu, Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve şehrin diğer yetkilileri ile stadın yapılacağı Akkent Mahallesi'ndeki arazide incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Kütahyamızın yeni stadı, içindeki antrenman alanlarıyla, farklı spor salonlarıyla ve yanı başına inşa edeceğimiz spor alanlarıyla özellikle de amatör sporu geliştirme noktasına hizmet verecek. Projeyi bugün itibarıyla başlatıyoruz. Teknik noktalarda hızlıca mesafe alacağız. Stat Kütahya'mıza, bölgemize hitap edecek, yeni yıldızlar yetiştirecek, güzel müsabakalara sahne olacak" diye konuştu. Kütahya'ya yapılacak olan şehir stadının kapasitesi önümüzdeki günlerde belirleneceği ifade edildi.

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Bakan Kasapoğlu, şehir stadı arazinin yakında yer alan Kütahya Akkent Kapalı Yüzme Havuzu'nu da ziyaret ederek, burada antrenman yapan sporcularla bir süre sohbet etti.

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Kütahya#Şehir Stadı

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