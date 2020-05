Bakan Kasapoğlu, koronavirüs kahramanları için yazılan mektupları Bakan Koca'ya iletti

'Evde Kal Sağlıklı Kal' anlayışı doğrultusunda online olarak gerçekleştirilen ve 13-17, 22-29 yaş aralığında düzenlenen yarışma için 7 bin 562 adet başvuru oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sonuçlanan yarışmada birinci seçilen mektupları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya iletti.

Bakan Koca ile Sağlık Bakanlığı'nda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, koronavirüsle mücadele şartları dolayısıyla 19 Mayıs'ı kısıtlı şartlarda yaşamak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Bütün dünyayı etkileyen böyle kritik bir pandemi sürecinde insanlarımızın sağlığı açısından alınan bu tedbirler hayati öneme sahip. Bu yıl salgına yönelik tedbirler kapsamında 19 Mayıs'ta evlerde olduğumuz için toplu halde kutlamalar yerine dijital etkinlikler organize ettik. Daha güzel, sağlıklı günlere hep birlikte erişmek için değerli bakanımızın ve bilim kurulumuzun yönlendirmelerine harfiyen uymaya devam edeceğiz." dedi.



KASAPOĞLU: "MİLLİ MÜCADELE RUHU BU TOPRAKLARDAN HİÇ EKSİLMEYECEKTİR"

Bakan Kasapoğlu, pandemiye rağmen 19 Mayıs coşkusunun azalmadığını vurgulayarak, "Biliyorum ki bugün bütün gençlerimiz her 19 Mayıs'ta olduğu gibi yine büyük bir heyecanla güne uyandılar. Bu ülkenin geleceği için istiklal şuuru içinde azim ve kararlılıklarını tazelediler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'a ayak basışı ile başlayan milli mücadele ruhu bu topraklardan hiç eksilmeyecektir. Bunu her 19 Mayıs'ta bir kere daha iftiharla görüyor, idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğrunda mücadele veren, şehit düşen aziz ecdadımıza rahmet diliyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl 19 Mayıs'ta yine stadyumlarda, spor salonlarında, meydanlara buluşacak, el ele omuz omuza kutlamalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.



KASAPOĞLU: "ÖZVERİLİ, FEDAKAR VE ÇALIŞKAN BİR GENÇLİĞE SAHİBİZ"



Türkiye'nin salgınla mücadeleyi başarıyla yürüttüğüne dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Hamdolsun, her geçen gün aldığımız iyi haberlerin sayısı artıyor. İnşallah yakın bir zaman içinde hayırlı sonuca ulaşacağız ve hayatlarımız aşama aşama normal seyrine dönecektir. Gençlerimiz bu süreç içerisinde toplumsal dayanışmanın, gönüllülüğün de en güzel örneklerini bizlere gösterdiler. Vefa destek gruplarıyla köy kasaba demeden, gece gündüz demeden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koştular. 81 ilimizdeki gençlik merkezlerimizde yine gönüllü olarak sağlık çalışanlarımız için, güvenlik güçlerimiz için, kamu hizmetinde bulunan çalışanlarımız için siper maske ürettiler. Şu anda yaklaşık 900 bin adet siper maskenin üretimini, dağıtımını gerçekleştirmiş bulunuyor. İşte biz böyle özverili, fedakar ve çalışkan bir gençliğe sahibiz. Bütün gençlerimizle gurur duyuyor, iftihar ediyoruz. Ecdadımızın emaneti olan bu aziz vatanı, gençlerimiz demokrasiye, cumhuriyete ve birbirimizin hukukuna sıkı sıkıya bağlı bir şekilde geleceğe ulaştıracaktır."



GENÇLERİMİZ ARŞİV NİTELİĞİ TAŞIYAN BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ



Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her yıl düzenlenen mektup yarışmasını bu sene koronavirüsle mücadele eden çalışanlara destek vermek için 'Minnettarız' başlığı altında hayata geçirdiklerini kaydederek, "Gençlerimiz her biri birbirinden değerli toplamda 7 bin 562 adet mektup yazarak duygularını, düşüncelerini ifade ettiler. Tam anlamıyla içinde bulunduğumuz süreçte arşiv niteliği taşıyan bir çalışma gerçekleştirilmiş oldu. Mektuplarımızın tamamını kitaplaştıracağız ve gençlerimizin kalemlerinden düşen satırları arşivleyeceğiz. Yarışmaya katılan bütün gençlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.



BAKANLAR KASAPOĞLU VE KOCA MEKTUP YARIŞMASININ BİRİNCİSİYLE GÖRÜŞTÜ



Bakan Kasapoğlu, yarışmada 22-29 yaş kategorisinde birinci olan Gaziantep'ten Ayşenur Karasu Uyanır'ın çerçevelenmiş mektubunu, bütün sağlık çalışanlarını temsilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarışmada birinci olan Ayşenur Karasu Uyanır ile telefonda görüştü.

Bakan Fahrettin Koca, Ayşenur Karasu Uyanır'ı tebrik ederek, "Çok güzel bir metin, duygularını çok güzel ifade etmişsin. Bugün için anlamlı bir metin olmuş. Özellikle sağlığın ve hür olmanın kıymetini anladığımız bir gündeyiz. Bu anlamda duygulara tercüman olmuşsun." dedi.



KOCA: "ASIL KAHRAMANLARIMIZ BUGÜNLERİ EVLERİNDE GEÇİREN GENÇLERİMİZ OLDU"



Bakan Fahrettin Koca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Anadolu’da direnişin başladığı ilk gün. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bir gün. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bir gün. Özellikle gençlerin fikirlerine çok muhtaç olduğumuz bir dönemdeyiz. Bu anlamda sizlerden çok ümitliyiz. Bu salgın döneminde gençlerimiz büyük emek verdiler. Mücadeleye büyük katkı sağladılar. Asıl kahramanlarımız bugünleri evlerinde geçiren gençlerimiz oldu. Hepsine teşekkür ediyorum.”

Ayşenur Karasu Uyanır da hem Kasapoğlu'na hem de bakan Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.



GENÇLERDEN KORONAVİRÜS KAHRAMANLARINA 7 BİN 562 MEKTUP



'Gençlerden Mektup: Minnettarız' Yarışması 'Evde Kal Sağlıklı Kal' anlayışı doğrultusunda online olarak gerçekleştirildi.

13-17 ve 22-29 yaş aralığında iki kategoride düzenlenen yarışmada gençler başta; sağlık çalışanları olmak üzere, vefa destek grupları, yurt personelleri, market çalışanları, çiftçiler, kargocular ve emniyet güçlerine kadar birçok meslek grubu çalışanlarına mektup yazdı.

Toplam 7 bin 562 adet mektup arasından yapılan değerlendirme sonucunda 13-17 yaş kategorisinde; Sakarya'dan Elif Lata birinci, Ordu'dan Süheyla Elma ikinci ve Samsun'dan Atakan Güreş üçüncü oldu.

22-29 yaş kategorisinde ise Gaziantep'ten Ayşenur Karasu birinci, Ankara'dan Fatma Nur Bedir ikinci, ve Malatya'dan Büşra Günata üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada ödül olarak kategori birincilerine tablet, ikincilerine akıllı saat ve üçüncülerine saat verilecek. Ayrıca yarıştığı kategoride ilk 10'a girenlere (ilk 3 dereceden sonra) 100 liralık spor hediye çeki armağan edilecek. Yarışmada derece alan gençler ödüllerini yarışmaya katıldığı ildeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alabilecek.