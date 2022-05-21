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Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı

#Bakan Kasapoğlu#Kapadokya#Nevşehir
Bakan Kasapoğlu, Kapadokyada gençlerle balon turuna katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında bir araya geldiği gençlerle Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu turuna katıldı.

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Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Kapadokya bölgesinde düzenlenen bir dizi etkinliğe katılmak üzere Nevşehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Kapadokyada gençlerle balon turuna katıldı

Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde düzenlenen balon turuna katılan Kasapoğlu, gençlerin heyecanının her zaman kendilerine güç ve umut verdiğini belirterek, "Biraz sonra TEKNOFEST çalışmaları için gençlerle birlikte olacağız. Gençlerimizin gözlerindeki heyecan bize enerji veriyor. Biz de onlarla birlikte heyecanlıyız. Sporcularımız boksta ciddi bir zafer yazdı. Onun heyecanı ve sevinci var. Heyecanlı olmamak mümkün değil. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku ve heyecanla devam ediyor" dedi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra gençlerle birlikte sıcak hava balonu turuna katıldı. 

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Bakan Kasapoğlu, Kapadokyada gençlerle balon turuna katıldı

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#Bakan Kasapoğlu#Kapadokya#Nevşehir

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