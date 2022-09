Bakan Kasapoğlu İzmir'de gençlik merkezi açılışına katıldı

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kınık Belediyesi protokolü ile 2019 yılında inşaatına başlanan Kınık Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi. Gençleri, çocukları spor ve sanatla buluşturan merkezin açılışında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, öğrenciler, sporcular ve aileleri de hazır bulundu. 9 bin 300 metrekare alanda kurulan merkezde, tenis kortları, basketbol, voleybol salonu, halı sahalar, müzik, resim, robotik kodlama atölyeleri ve kitap kafe yer alıyor.

Açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, İzmir’in tüm ilçelerinde gençliğe dair pek çok çalışmaları olduklarını belirterek, "Bu hizmet yolunu birlikte yürüyoruz. Bizler hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çıktığımız bu yolda 21 yıldan beri ülkemizin her yerinde bir adım ileri gitme felsefesiyle ürettik, eser ortaya koyduk ve bundan sonra da aziz milletimiz için, 85 milyonun her bir ferdi için, bu güzel gençlerimiz için durmadan, yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. Sabah saatlerinde Ege Üniversitesi’nde 2 bin kişilik Zübeyde Hanım Yurdu’nun incelemesini yaptık. İnşallah haftaya açılacak. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Ankara’da 105 yeni yurdun açılışı yaptı. Urla’da yurt inşaatlarımızı denetledik. Hamdolsun onlar da hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah onları da ekim ayı içerisinde öğrencilerimizle buluşturacağız. Dünyanın ilk ve tek örneği olan Türkiye’nin yurtlarını 850 bin kapasitesiyle 800’den fazla yurduyla ve bu yıl ilk fazdaki yüzde 80 yerleştirme oranıyla kırdığımız rekorlarla, yeni rekorlara, yeni hedeflere doğru sizlerin desteğiyle milletimizden aldığımız güçle ilerletmeye, geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

’418’İNCİ GENÇLİK MERKEZİ’

Türkiye genelinde 418inci gençlik merkezini hizmete açtıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, gençlere hayırlı olması dileğinde bulundu. ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesinin Kınık’ta devam ettiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bu yaz 600 gencimiz Kınık’ta kurslara katıldı. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğretmeye devam edeceğiz. Ben bu projeye katılan tüm gençlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Kınık’ın yiğit, cesur, çalışkan gençleriyle gurur duyuyorum. Türkiye bir spor devrimi gerçekleştirdi. Her gün dünyanın farklı ülkesinden madalya haberiyle hepimiz mutlu oluyoruz. Her branştan madalya haberleri geliyor. Türkiye’nin gençleri bu yolu güçlü bir şekilde yürümeye devam ediyorlar. İstiklal Marşımız, ay-yıldızlı bayrağımız tüm dünyada duyurulmaya, dalgalanmaya devam ediyor. Çıtamızı her geçen gün yükseltmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin her bir evladına güveniyoruz ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla yanınızdayız" ifadesini kullandı.

’GENÇLERİMİZ İÇİN TÜM ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ’

Son 2 yılda İzmir’e 8 gençlik merkezi kazandırdıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah Karşıyaka’daki merkezimizi de ekim ayında, Cumhuriyet Bayramı’nda gençliğimize kazandıracağız. Türkiye nüfus olarak Avrupa’nın en genç ülkesi, dünyanın en genç ülkelerinden bir tanesi. Biz 21 yıldan beri gençlerin ihtiyacı neyse, talepleri neyse yanlarında olduk ve bundan sonra da gençler neredeyse biz yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onların her türlü ihtiyacına cevap vermek üzere her türlü imkanı seferber etmeye el birliğiyle, güç birliğiyle devam edeceğiz. Nasıl bugüne kadar gençlerimiz için tüm engelleri kaldırdıysak bundan sonra da tüm engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Bu güzel tesisler bu ülkenin gençleri için, Kınık’ın güzel evlatları için hayırlı olsun. Bu güzel eser için başta emeği olan emekçi kardeşlerime, değerli çalışma arkadaşlarıma, gönüllü genç kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Değerli valimize, kaymakamımıza, il başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu umutları büyütme, bu sevinçleri paylaşma yolunda nice buluşmalar gerçekleştireceğiz."

KURDELEYİ GENÇLERLE BİRLİKTE KESTİ

Bakan Kasapoğlu, Kınık Gençlik Merkezi’nin açılış kurdelesini gençlerle birlikte kesti. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamına yüzme öğrenen çocuklara belgelerini veren Kasapoğlu, Kınık’a yapılacak yarı olimpik yüzme havuzunun projesinin onaylandığı müjdesini verdi. Kasapoğlu, gençlik merkezini gezerken gençlerin eserlerini inceleyip müzik dinletisine katıldı. Tesis çıkışında Kınıklıların çay bahçesinde çay içme davetini de geri çevirmeyen Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Bergama’da da temaslarda bulunarak inşaatı süren öğrenci yurdunu inceleyen Bakan Kasapoğlu, Dikili ve Aliağa ilçelerinde de temaslarda bulunacak.