Bakan Kasapoğlu: İslam medeniyetimiz daima gençlerin omuzlarında yükselmiştir

Kasapoğlu, islam dünyasının her ferdiyle iş birliği içinde olması gerektiğini ve temel değerlere odaklanmanın önemli olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Üsküdar Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gönüllülük" Temalı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü'nün 4. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, "Sizlere, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın faaliyet ve girişimlerini her daim güçlü bir şekilde destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmekten onur duyuyorum. Bu güzel programın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Bu çağda bize ait olan değerlere sahip çıkmak için harcanacak her çaba çok kıymetlidir." diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Coğrafyamızın terör, gözyaşı ve yoksulluk ile birlikte anılmaması için İslam dünyası her ferdiyle dayanışma içinde olmalı ve birlikte hareket edebilme reflekslerini geliştirerek güçlendirmelidir. Toplumlarımız arasında var olan fikir ayrılıkları yerine, temel değerlerimize ve nihai hedeflerimize odaklanmalıyız. Dünyaya İslami değerlerin güzelliğini anlatmalıyız. Her platformda, inancımız, özgürlüklerimiz ve haklarımız ekseninde maruz kaldığımız dayatmalara karşı en gür şekilde ses vermek zorundayız. Hep birlikte ortaya koyacağımız irade inanıyorum ki karşılaşacağımız bütün zorlukların üstesinden gelmek için bize yol gösterecektir."

Gençlerin bilimsel bakış açısıyla gelişimlerini destekleyen her adımın altın değerinde olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bu şuurla nitelikli çalışmalar ortaya koyan Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. 2017 yılından bu yana 3 Eylül tarihi 'İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü' olarak kutlanmaktadır. Bu tarih, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından İslam İşbirliği Gençlik Forumu’nun İstanbul’daki açılışını sembolize etmesi nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. Bu vesile ile İslam coğrafyasındaki bütün gençlerimizin 3 Eylül Gençlik Günleri'ni gönülden kutluyorum." diye konuştu.

"İSLAM MEDENİYETİMİZ DAİMA GENÇLERİN OMUZLARINDA YÜKSELMİŞTİR"

İslam coğrafyasının en temel gücü, dinamiği, ümidi ve gururunun gençler olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Coğrafyamızın en büyük potansiyelini gençlerimiz oluşturuyor. Bu nedenle perspektifimizi, politikalarımızı ve yeni açılımlarımızı bu demografik gerçeklik üzerine inşa ediyoruz. Gençlerimizi ortak geleceğimizin en önemli unsuru olarak görüyoruz. İslam medeniyetimiz daima gençlerin omuzlarında yükselmiştir. Peygamber Efendimize iman eden ilk Müslümanların büyük çoğunluğu gençlerden oluşmaktaydı. O genç sahabeler, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin ardından yürüyerek dünyanın karanlığına ışık tutmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Tarihin gençlerle yazıldığını ve gençler sayesinde bugünün yaşandığını belirten Kasapoğlu, "Geleceğe yürüyüşümüz de gençlerimizle birlikte olacaktır. Bu nedenle gençlerimizin her alanda işlerini kolaylaştıracak adımlar atmalı, destekler sağlayarak onları daha güzel bir geleceğe hazırlamalıyız. Gençlerimizin kimlik ve anlam arayışına kendi medeniyet dinamiklerimizden hareketle gerekli çözümleri üretebilmeliyiz. Hepimizin en büyük arzusu, müslüman gençliğini daima işbirliği halinde, birlik ve beraberlik içinde görmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere yönelik çalışmada geleneksel ve dijital medyanın etkilerinin yabana atılmaması gerektiğini kaydeden Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, medya alanında gençlerimize yönelik çalışmalarını ileri seviyelere taşımaktadır. Bakanlığımızın Gençlik Radyosunda, Youtube kanalları ve sosyal medya hesaplarında, Gençlik Dergisi'nde genç gönüllülerimiz bilgilenmekte ve tecrübe kazanmaktadırlar. Önümüzdeki süreçte gençlerimizin basın yayın ve habercilik alanında birer ferdi muhabir gibi nitelikli içerik üretmeleri hedeflenmektedir." diye konuştu.

Her adımda kardeşliği daha güçlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün dünya, Kovid-19 salgını ile mücadele ediyor. Bu zorlu süreci Allah’ın izniyle tedbirlere uyarak en kısa sürede atlatacağız. Bu süreçte tüm dünya birtakım alışkanlıkları gözden geçirmek durumunda kaldı. Hayatımıza sosyal mesafe kuralları, maske ve ekstra hijyen tedbirleri dahil oldu. Bütün bunların yanında eğitim, sosyal ve çalışma alanlarında da yeni kavramlara, uygulamalara adapte olduk. Hamdolsun bu hızlı dönüşüme, etkili bir şekilde adapte olduk. Forumun bu zorlu süreçte düzenlediği online programları memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmeliyim."

Türkiye olarak, gençlik forumun en büyük destekçisi olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "2019 yılında imzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında karşılıklı uzmanlık ve yetkinliklerimizi ortaya koyarak forum ile önemli faaliyetler gerçekleştirdik. Gönüllülük ve medya eğitimi gençlik kamplarımız bunlardan bazılarıdır." ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARINA AYRI BİR DEĞER VE ÖNEM ATFEDİYORUZ"

Gönüllülüğün, insanın yaratılışındaki güzelliklerin bir yansıması olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Yaşadığımız toprakların kadim değerlerinden gönüllülüğü teşvik etmek ve yüceltmek önceliklerimiz arasındadır. Gönüllülük çalışmalarına ayrı bir değer ve önem atfediyoruz. Bu doğrultuda, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülkemizde el birliğiyle bir seferberlik başlatmak için 2019 yılını 'Gönüllülük Yılı' ilan etmiştik. Sivil toplum, özel sektör ve kamu kuruluşları arasında iş birliklerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Gönüllülük Strateji Belgesi hazırlayarak eylem planını yürürlüğe koymuştuk. Böylelikle gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici birçok değerli çalışmaya gençlerimizle birlikte imza attık."

"Sen de gönül ver!" sloganıyla gönüllülük faaliyeti gerçekleştirmek isteyenleri buluşturdukları Genç Gönüllüler Platformunun kurumsal kapasitesini güçlendirdiklerini hatırlatan Kasapoğlu, "135 binin üstünde kişi ve 2 bin 400'ün üstünde kurumun üye olduğu platformda, dört yılda 24 bine yakın ilan yayınlandı. Forum ile gönüllülük alanında sergilediğimiz işbirliğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri ile gençlik ve spor başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliklerini geliştirme gayreti içinde olduklarını belirten Kasapoğlu, "300’ü aşkın gençlik merkezimiz ve 40’a yakın gençlik kampımız, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmak için her zaman gençlerin hizmetindedir. Türkiye’nin, müslüman gençliği için ortak çaba göstermek hususundaki arzusu ve adanmışlığı gelecekte daha da artacaktır. Sizlere 5. İslami Dayanışma Oyunları'na, 2021 yılı eylül ayında Konya'da ev sahipliği yapacağımızı hatırlatmak isterim. Göçebe Oyunları da önümüzdeki yıl İzmit'te gerçekleştirilecek. Atacağımız bu ortak adımlarla dünyayı çok daha yaşanabilir kılacağımıza inanıyorum. Birlikten doğacak bu kuvvete, bu sinerjiye hepimizin ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Yapacakları çalışmalarla önemli mesafeler kat edeceklerini anlatan Kasapoğlu, "Bir olduğumuz müddetçe oluşacak sinerji karşısında hiçbir kötü emelin başarı kazanamayacağını da özellikle ifade etmek isterim. İnandığımız müddetçe, aramızdaki kardeşliğe hiçbir nifak unsuru bulaştırmadığımız sürece her türlü zorluğun, kötülüğün üstesinden en güçlü şekilde geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gönüllülüğün dünyanın ileri olarak değerlendirilen ülkelerinde olmayan bir kavram haline geldiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Zengin bir kültürü ifade eden kavram. Bu çerçevede bizlerin bu faaliyetlerde daha yukarıda olmamız lazım. Veren el alan elden üstündür önemini gören bir medeniyetin ümmetiyiz. Pragmatik hayatın öne çıktığı bu çağda gönüllülüğün bizler açısından çok daha ayrı, güçlü olması kanaatindeyiz. Bakanlık olarak bu anlamdaki çalışmalara ayrı bir ehemmiyet veriyoruz."

İslam İşbirliği Gençlik Platformu Başkanı Taha Ayhan ise pandeminin sebep olduğu zor zamanlarda, sürdürülebilir kalkınma için gençleri bir araya getirmenin ve çabaları seferber etmenin öneminin altını çizdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de bu organizasyonlarla gönüllülük kavramının kurumlaşmasına inancının tam olduğunu dile getirdi.

Organizasyona Azerbaycan Spor Bakanı Aazad Rahimov'un yanı sıra Türkiye’de ikamet eden 56 farklı ülkeden 120 genç de katıldı

Bakan Kasapoğlu, organizasyonda Uluslararası Gönüllülük Temalı Fotoğraf Yarışması’nın kazananlara ödüllerini verdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Taha Ayhan, 2021 yılını da kapsayacak işbirliği protokolünü imzaladı.