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Bakan Kasapoğlu: Gün beraberlik günü

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#OSMANİYE#Deprem#AFAD
Bakan Kasapoğlu: Gün beraberlik günü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 13:37

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmaniye'de muhtarlarla bir araya gelerek, "Gün, beraberlik günü. Allah'ın izniyle bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu başkanlığında, Osmaniye Valiliği Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Vali Erdinç Yılmaz, koordinatör valiler Niğde Valisi Mustafa Koç ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ile İsmail Kaya, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Bakan Kasapoğlu, ilk andan itibaren ülkenin, devletin, kurum ve kuruluşların, binlerce gönüllünün süreci yönetmek ve yaraları sarmak için seferber olduğunu kaydetti. Mahalle ve köy bazlı ihtiyaçların hepsinin giderileceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, muhtarlar tarafından dile getirilen sorun ve taleplerin el birliğiyle çözüme kavuşturulacağını kaydetti. Depremin ilk anından itibaren sürecin yönetilmesinde gayretle çalışan herkese teşekkür ettiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Gün, beraberlik günü. Allah'ın izniyle bu süreci hep birlikte atlatacağız. Rabb'im yardımcımız olsun" dedi.

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Bakan Kasapoğlu: Gün beraberlik günü

Vali Erdinç Yılmaz da "Depremin ilk anından itibaren beraber mücadele veriyoruz ve bu mücadelemiz devam edecek. Bu süreç, zorlu bir süreç; büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bakanımızın liderliğinde, ilk anlardan itibaren Osmaniye'mizde güzel bir yönetim örneği sergiledik. Bundan sonra da Osmaniyeli hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak, vatandaşlarımızı rahat ettirebilmek, bu acılarını dindirebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Dünya tarihinin en büyük kara depremini yaşadık. Bu felaketin yaralarını hep birlikte saracağız" diye konuştu.

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#OSMANİYE#Deprem#AFAD

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