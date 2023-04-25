Bakan Kasapoğlu'ndan 'Karşıyaka Stadı' açıklaması: Gölge etmesinler yeter

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 40'tan fazla stat yaptıklarını, İzmir'de de Gürsel Aksel Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı sporseverlerin hizmetine sunduklarını aktardı.

Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki Karşıyaka Stadı'nın henüz tamamlanmadığını söyleyerek, "Maalesef belediyeler dahil olmak üzere engellerle karşılaştık yoksa stadın yapımı bitmişti şimdiye kadar. İzmir'de 3 stadın temeli aynı anda atıldı. Belediyelerin engellemesi, farklı kurumların engellemesi... Biz talep neyse bugüne kadar gereken adımlarımızı attık. Son süreçte yine Büyükşehir Belediyesiyle bir protokol imzaladık, devrettik. 'Hadi biz yapacağız' dediler ama 3 yıldır onun adımını da atmadılar "dedi.

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"YETER Kİ GÖLGE ETMESİNLER, YAPARIZ"

Bakan Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı'nı gerekirse kendilerinin yapabileceğini belirterek, "Birilerinin bu noktada artık engel olmaktan ve bu süreçleri birer istismar aracı görmekten vazgeçmesi lazım. Bakın biz eser üretiyoruz. O yüzden yapmaktan, inşa etmekten hiçbir zaman kaçmayız. Bilakis birileri bir adım atıyorsa biz on adım atarız. Yeter ki gölge etmesinler, yaparız. Hepsinden önce başlayan bir süreci durduranlar, bunun müsebbipleri, bunu engelleyenleri açığa çıkarmanız lazım" ifadelerini kullandı.