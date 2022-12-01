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Bakan Kasapoğlu, gençlerle canlı bağlantıyla bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Kütahya#AK Parti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 22:37

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı Yeni Seçmen Birim Başkanlığı tarafından organize edilen ve 44 takımın yer aldığı liseler arası futbol turnuvasının tanıtım ve kura çekim törenine canlı bağlantı ile katıldı.

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Organizasyon için AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'a teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, turnuvaya katılan tüm takım ve sporculara başarılar diledi. Bakan Kasapoğlu, "Bir süre önce Kütahya'daydım. Verimli bir Kütahya ziyareti olmuştu. İnşallah en kısa sürede tekrar Kütahya'ya geleceğim" dedi.

Tunuvaya yoğun bir katılım olduğunu kaydeden AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan ise "Bir ülkenin gençleri ne kadar heyecanlı ve dinç ise, o ülke o kadar güçlüdür. Cumhurbaşkanımız Türkiye yüz yılından bahsediyor. Cumhurbaşkanımız 'Bu asır bu çağ bizim olacak' diyor. Bunun altını siz gençlerimiz dolduracak" diye konuştu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da Türkiye'nin zor günlerden geçerek bugünlere geldiğini ifade ederek, "Salondaki birlik ve beraberliğimiz bizim için çok değerli. Gençlere daha yararlı faaliyetlerde bulundurmak için bir araya gelmek bizim için değerli" şeklinde konuştu.

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400 lise öğrencisinden oluşan 44 takım, 1,5 ay sürecek olan halı saha turnuvasında ter dönecek. Dereceye giren takımlara çeşitli ödüllerin verileceği turnuvanın kura çekimi de heyecana neden oldu.

Belediye Kütahyaspor'lu futbolcuların da katıldığı etkinlikte yaş günü olan 10 öğrenciye, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı, İl Gençlik ve Spor Müdürü Tahir Emre Can ve AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan tarafından hediye takdim edildi.

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Kütahya#AK Parti

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