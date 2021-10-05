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Bakan Kasapoğlu gençler için sahaya indi! Birçok eski futbolcu maçta yer aldı

#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Futbol#Sabri Sarıoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında düzenlenen lansman maçında forma giydi. Bakan Kasapoğlu'nun da aralarında yer aldığı Sabri Sarıoğlu, Hasan Kabze, Tarık Daşgün, Altan Aksoy, Evren Turhan, Serkan Balcı, Emrah Eren gibi eski oyuncular da maçta yer aldı.

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Karşılaşmada kısa bir süre forma giyen Kasapoğlu, başarılı bir proje yürüttüklerini belirterek, “Bakanlığımızın önemli projelerinden birisi. Gençlerimizi destekleme ve onlara yeni imkanlar sunma projesi. Başarılı bir proje. Bugün önemli bir etkinlik var. Sporun evrensel mesajı, birleştiren, bir araya getiren kardeşliği, sevgiyi ön plana çıkaran o ruhunu bugün sahada görüyoruz. 'Paylaş ve paslaş' sloganıyla bugün emektar futbolcularımızla gençlerimizi bir araya getirdik. Onlar da sahada tüm hünerlerini sporun güzel ruhu olan kardeşlik ve dostluk anlayışıyla sahaya koyuyorlar. Bakanlık olarak yürüttüğümüz bu proje başarısını artırarak devam edecektir" dedi.

SABRİ SARIOĞLU: GENÇLERİ KAYNAŞTIRMAK AÇISINDAN ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı’nda forma giyen Sabri Sarıoğlu ise Bakan Kasapoğlu’na böyle bir organizasyon dolayı teşekkür ederek, "Öncelikle böyle bir organizasyonu düzenleyen bakanımız Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Gençleri birbirine kaynaştırma açısından çok güzel bir organizasyon. Buraya da davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Burada genç kardeşlerimizle maç yapıyoruz. Tabii onlar biraz daha enerjikler ama biz de onlardan aşağı kalmıyoruz. Güzel bir ortam, güzel bir organizasyon. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu organizasyonlar daha da çoğalır. Gençlerimizin spora biraz daha ilgi duymalarını arttırabilirsek bence gelecek daha iyi olur. Şuan her şey çok güzel, bakalım ikinci yarıya ne olacak" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu gençler için sahaya indi Birçok eski futbolcu maçta yer aldı

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Futbol#Sabri Sarıoğlu