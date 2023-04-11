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Bakan Kasapoğlu: Fırsat eşitliğini daha yukarı taşıyacağız

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Kasapoğlu#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#AK Parti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 13:48

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti'nin Aday Tanıtım Toplantısı'nda CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya konuştu. Kasapoğlu, konuşmasında 'Yurtlara başvuran herkesi yerleştirdik. Bu dünyada yok' dedi. Kasapoğlu, "Bu ülkenin 85 milyon evladına nasıl eser siyasetinde adaleti sağlama amacıyla çalıştıysak, bundan sonra da her alanda eşitliği, her alanda erişimi daha ileriye taşımanın amacındayız." ifadelerini kullandı.

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Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ben Gençlik ve Spor Bakanı'yım. İzmir, kültürün-medeniyetin sembolü, gençliğin sembolü bir şehir. Bu çıtayı hep birlikte, İzmirli gençlerle birlikte daha yukarıya taşıyacağız. O yüzden İzmir'deyiz.

Bakan Kasapoğlu: Fırsat eşitliğini daha yukarı taşıyacağız

REKOR BİR BAŞVURU KARŞILADI BİZİ

Yurtlarımız rekor bir yerleşmeyle gençlerimize hizmet verdi. İstanbul'da, Ankara'da, tüm il merkezlerinde başvuran herkesi yerleştirdik. Dünyada bu yok. Artık Türkiye'nin yurt problemi yoktur. Gerektiğinde bu ülkenin tüm evlatlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu yıl yüzde 100 yerleştirmenin öncesinde de rekor bir başvuru karşıladı bizi.

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YÖK, 3 Nisan'da hibrit eğitim kararı aldı. Her geçen gün öğrencilerimizin yurtlara akışı da hızlı bir şekilde devam ediyor.

(AK Parti beyannamesi) Bugüne kadar gençliğin enerjisiyle omuz omuza yürüyerek bugünlere geldik. İzmir'de en genç milletvekili adayı benimle birlikte İzmir'de. Bu ülkenin 85 milyon evladına nasıl eser siyasetinde adaleti sağlama amacıyla çalıştıysak, bundan sonra da her alanda eşitliği, her alanda erişimi daha ileriye taşımanın amacındayız.

Bakan Kasapoğlu: Fırsat eşitliğini daha yukarı taşıyacağız

Üniversiteler, teknoloji, teknolojiye erişim, spora erişim, bunların her birini ayrı bir çerçevede değerlendiriyoruz. Bugüne kadar bu doğrultuda çalıştık. Listelerde bizzat gençlerin adı var. Gençleri tanıyarak, onlarla birlikte, katılımcı ruhu güçlendirmek esas amacımız.

2023 vizyonumuzda, seçim beyannanemizde, Türkiye Yüzyılı'nda gençlik var.

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#Mehmet Kasapoğlu#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#AK Parti

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