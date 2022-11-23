Bakan Kasapoğlu, Düzce'de hasar gören yurtları ziyaret etti

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bugünkü programı iptal edip, bölgeye gitti. Hasar gören bakanlık yurtlarını ziyaret eden Kasapoğlu, incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Yurtlarda kalan öğrencilerle de bir araya gelen Kasapoğlu, gençlerle yakından ilgilenip, moral verdi.

Kasapoğlu, hasar tespit çalışmalarının ardından hızla tadilat işlemlerinin başlayacağını, bu süreçte hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Devletimiz, her zaman olduğu gibi gençlerimizin yanındadır. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.