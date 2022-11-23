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Bakan Kasapoğlu, Düzce'de hasar gören yurtları ziyaret etti

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#Bakan Kasapoğlu#Düzce#Yurt
Bakan Kasapoğlu, Düzcede hasar gören yurtları ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 14:40

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'deki depremde hasar gören Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtları ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bugünkü programı iptal edip, bölgeye gitti. Hasar gören bakanlık yurtlarını ziyaret eden Kasapoğlu, incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Yurtlarda kalan öğrencilerle de bir araya gelen Kasapoğlu, gençlerle yakından ilgilenip, moral verdi.

Bakan Kasapoğlu, Düzcede hasar gören yurtları ziyaret etti

Kasapoğlu, hasar tespit çalışmalarının ardından hızla tadilat işlemlerinin başlayacağını, bu süreçte hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Devletimiz, her zaman olduğu gibi gençlerimizin yanındadır. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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#Bakan Kasapoğlu#Düzce#Yurt

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