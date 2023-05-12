Bakan Kasapoğlu CNN TÜRK'te: İzmir'deki konutların yüzde 60'ı dönüşmeli

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Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

Gayet güzel, yoğun gidiyor. Dolu dolu kampanya süreci. Bu maçı uzatmalara bırakmayacağız. İlk turda milletimizin iradesini koyacağı teveccühle bitireceğiz. 14 Mayıs’taki seçin 100 yılın seçimi olduğu yönünde algı var.

Ülkemizin kazanımlarını sanayisi, eğitimi, gençlik spor alanında yapımı ile devam edecektir. İzmir sembol bir şehir, yıldızını parlatmak asıl unsur. Kentsel dönüşümde konut stokuna baktığımızda sıkıntılı bir durum var. TCG Anadolu’yu 115 bin kişi ziyaret etti. İstanbul’u geçeceğiz. Manisa, Denizli, Aydın’dan gelenler var.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MESAJI

Asla yorulmadan bu süreci tamamlayacağız. İzmir’in spor alanındaki çıtasını yükseltme amacımız var. Al yapıyı büyülteceğiz, projelerimiz var. Kadınlara yönelik spor erişimi önceliğimiz.

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İzmir’deki konutların yüzde 60’ı dönüşmeli. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız var.

Bu yıl İzmir’de başvuran tüm öğrencileri yurtlara yerleştirdik. Öğrenciler yurtlarımızdan istifade ediyorlar hem de depremzedeler.

Bu şehir Kuvay-i Milliye şehri, düşmana ilk kurşunu sıkan şehir. Bu geminin bu ihtişamla var olması ayrı anlam taşıyor. Binlerce insanımız duygu dolu ziyaretle ortaya koyuyor.