Bakan Kasapoğlu: Bu bir organizasyon becerisidir

Konya'da 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın kapanış gününde teşekkür ziyaretleri yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Konya Teşkilatı'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, "Konya, gönül zenginliğinin en güçlü mesajını veren bir şehir. Bu şehirde 54 ayrı ülkeden gelen binlerce sporcuyu, binlerce kardeşimiz hamdolsun; sizlerin o güzel yüreğiyle cömertliğiyle çok güzel bir şekilde misafir ettik. Her bir misafirimiz gerek devlet adamları gerek spor yöneticileri gerekse sporcular memleketlerine çok ama çok mutlu bir şekilde dönüyor. Çok güzel hatıralarla ayrılıyorlar. Oyunlar başlarken şunu söylemiştik. Demiştik ki 'Elbet Konya'da müsabakalar olacak, mücadeleler olacak ama bu mücadelelerin kaybedeni olmayacak. Buradan herkes kazançlı çıkacak. Kardeşlik kazanacak, dostluk kazanacak'.

Her bir misafirimiz memleketine giderken Konya'daki dostluklarını yüreğinde götürecek; zihninde bir ömür unutamayacağı hatıralarla Konya hatıralarıyla memleketine dönecek, demiştik. Hamdolsun, görüştüğüm her kişi bu hissiyatla bu memnuniyetle memleketine dönüyor. Bu bir misafirperverlik anlayışının, bu bir organizasyon becerisinin neticesidir. Bu kadim şehre, bu güzel halka da bunun çok güzel yakıştığını hep birlikte görüyoruz. Bu vesileyle tüm Konyalı kardeşlerimize, Konya'nın değerli hanımefendilerine, beyefendilerine, sevgili gençlerine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

2023 seçimlerini de hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Tabi ki Konya yeri ayrı hamdolsun. Konya'nın ilçeleri, her biri bakanlık olarak bugüne kadar gerek gençlik yatırımlarıyla gerek spor yatırımlarıyla çok güçlü bir şekilde. Çalıştığımız bölge ilçeleriyle mahalleleriyle ve oyunlar vesilesiyle bu altyapıyı tekrar gözden geçirip, güçlendirme imkanı yakaladık. Bundan sonra da yine aynı ihtimamla aynı özenle ve gayretle Konya'nın, Konya'nın gençlerinin, tüm Konya halkının emrinde olmaya da devam edeceğiz. Tabi Konya teşkilatımız, bu anlamda hem başkanımız hem değerli yol arkadaşlarımız, her daim yanımızda oldunuz. Her birinize, bu özel süreçteki güçlü destekleriniz için teşekkür ediyorum ve tabi önümüzde seçim süreci olacak. 2023'te daha adil bir dünya, milli iradenin daha güçlü sadası yolunda biliyoruz ki Konya yine tüm dünyaya o güçlü mesajını sandıkları patlatarak haykıracak ve inşallah zafer yine bu kutlu yola baş koyanların olacak. Birlikte inandığımız yolda yürümeye, el ele, omuz omuza yürümeye de devam edeceğiz. İnşallah yine böylesine güzel vesilelerle bir araya geleceğiz."