Bakan Kasapoğlu Batı Trakyalı soydaşlarla iftar yaptı: Türk kardeşlerimizin varlığı bize güç veriyor

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünün ortak düzenlediği iftar programına katılmak üzere Gümülcine'ye geldi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile görüştü.

Buradaki temaslarının ardından Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in, Kahveci Mezarlığında bulunan kabrini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu merhumun kabri başında dua etti.

BAKAN KASAPOĞLU BATI TRAKYALI SOYDAŞLARLA İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünün ortak düzenlediği iftar programına katıldı.

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İftar yemeği sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, soydaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den 85 milyonunun gönül selamını getirdiğini vurguladı.

Batı Trakyalı kardeşlerinin bereketli iftar sofrasına misafir olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Arada fiziki mesafeler olsa da siz Batı Trakyalı kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağı hiç zayıflamadı, bilakis her daim güçlendi.” ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, soydaş spor kulüplerinin temsilcileriyle de bu ziyaret vesilesiyle bir araya geldiğini belirterek, onların çalışmalarını desteklemek adına çalışmalar yürüteceklerini aktardı.

BATI TRAKYALI GENÇLERE DAVET

Batı Trakyalı gençlerin, Türkiye'deki kardeşleriyle etkileşimine özellikle büyük önem verdiklerine değinen Bakan Kasapoğlu, “Şunun da müjdesini vereyim, bugün burada olan ya da olamayıp katılmak isteyen tüm Batı Trakyalı gençleri, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kamplarına davet ediyorum.” diye konuştu.

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Bakan Kasapoğlu, ecdadın asırlarca barışın, kardeşliğin ve sevginin sancaktarlığını yaptıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Biz de onların torunları olarak, yüreğimizdeki adalet duygusuyla, sevgiyle, vicdanla tıpkı onlar gibi sevginin, merhametin ve vicdani bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. O yüzden Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimizin varlığı, onların bizlerle irtibatı bize her zaman heyecan ve güç veriyor.”

Aralarındaki kardeşliği geleceğe daha da güçlendirerek taşıyacaklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, bu bağı güçlü bir iletişimle ayakta tutarak, gençlerin geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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Bakan Kasapoğlu, bundan sonraki süreçte Batı Trakya'ya ziyaretleri sıklaştırmayı planladıklarının, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkânlarıyla soydaşların yanında olacaklarının altını çizdi.

Bakan Kasapoğlu'na ziyaretleri sırasında Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu eşlik etti.