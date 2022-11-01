Bakan Kasapoğlu açıkladı... GSB yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 97’si yerleşti

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu TBMM'de Bütçe sunumu'nda, GSB Yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 97’sinin yerleştiğini duyurdu. İstanbul ve İzmir’de GSB yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamının yerleştiğini açıkladı.



Bakan Kasapoğlu ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

81 il 254 ilçede bir gurur abidesi gibi yükselen 800 öğrenci yurdumuzla, 850.000 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt hizmetini gençlerimize sunuyoruz.

Bu yıl, üniversiteye ilk defa başlayacak 305 bin 83 öğrenci, ara sınıflarda 86 bin 257 öğrenci, diğer kontenjan 38 bin 836 öğrenci olmak üzere, Türkiye geneli toplamda 430 bin 176 öğrencimiz, yurtlardan istifade etmek için online olarak başvurularını yaptı.

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