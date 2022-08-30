Bakan Kasapoğlu: 30 Ağustos ile bir memleket küllerinden doğmuştur

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İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Sözlerimin hemen başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu şanlı mücadeleye bütün varlığıyla omuz veren istiklale aşık ecdadımızı büyük bir hürmetle, minnetle, rahmet le yad ediyorum.

Ne mutlu bizlere ki kutlamaya doyamadığımız bayramlarımız var.

Bugün sözlerimin başında üzülerek ifade edeceğim her daim bu faaliyetlerde bizlerle beraber olan amcamızı kaybettik. Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu olan Turgut amcamız, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kastamonu'da, İnebolu'da her nerede gençlik varsa hep yanımızdaydı. Onu özleyeceğiz. Rabbim mekanını cennet eylesin.

Değerli gençler Anadolu'ya geldiğimiz günden itibaren bu kutlu coğrafyada şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Bir yandan yeni bir medeniyeti inşa ederken gün oldu Haçlı taarruzlarıyla karşılaştık, gün oldu Moğol zulmüyle uğraştık. Yemen'de, Trablusgarp'ta, Allahuekber Dağları'nda, Çanakkale'de, Kıbrıs'ta vatan uğruna, iman, istiklal uğruna geri adım atmadık.

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Millet olarak hiçbir zaman duruşumuzdan asla taviz vermedik. Bu kutlu yürüyüşümüzden hiçbir şekilde vazgeçmedik. Tıpkı bugün olduğu gibi. Bugün de içeride ve dışarıda maruz kaldığımız pek çok oyuna, pek çok badireye rağmen kararlılıkla yolumuza devam ettik, devam ediyoruz.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" hissiyatına güçlü bir şekilde sahip olan bir milletiz. İşte bu şuur, bu hissiyat bizi Anadolu'nun yollarına düşürdü. Bu samimiyet bize Malazgirt'te şanlı bir zafer bağışladı ve Anadolu'nun yollarını açtı. Ve bu anlayış 1 asır önce 30 Ağustos 1922'de yeni bir şanlı zaferi ve hürriyetimizi kazandırdı. 30 Ağustos'ta kazanılan sadece bir muharebe değildir. 30 Ağustos'ta inanç emperyalizme, fedakarlık sömürüye, kararlılık teknolojiye ve merhamet ise zulme galebe çalmıştır. 30 Ağustos ile bir memleket adeta küllerinden doğmuştur.

"ASLA TESLİM OLMADIK, VATANI BÖLDÜRMEDİK"

30 Ağustos bütün mazlum milletlere ilham veren bir varoluşun mücadelesidir. Bu mücadeleyi istiklalimiz ve istikbalimiz için verdik. Millet olarak tarihimiz boyunca girdiğimiz savaşlarda canlarımızı, mallarımızı ortaya koyduk. Ama asla teslim olmadık, vatanı böldürmedik, milletin bütünlüğüne asla halel getirtmedik. Esarete asla boyun eğmedik.

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Memleket sevgisinin emekten, adanmışlıktan, alın terinden geçtiğine inanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır" sözünü kendimiz için ilke görüyoruz.

Sizler bu kutlu yürüyüşte en vazgeçilmez yol arkadaşlarımızsınız.

Birlikte daha çok çalışarak Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında nasıl güçlüyse, bundan sonra da yine omuzlarımızda Cumhuriyeti güçlendirerek, gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kalacağız.

Biz gençlerimize en güçlü şekilde güvenmekten geri durmadık.

Gençlerimizin ecdadına olan vefası bu güçlü geleceğin de en önemli sembollerinden biri. Gençlerimizle birlikte gençlerimizin bize ihtiyaç olduğu her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çıtamızı yükseltmeye devam edeceğiz."