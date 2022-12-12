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Bakan Kasapoğlu: 2022 yılında uluslararası alanda 5 bin 279 madalya elde ettik

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#Gençlik Ve Spor Bakanı#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Spor
Bakan Kasapoğlu: 2022 yılında uluslararası alanda 5 bin 279 madalya elde ettik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 11:45

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin 2022 yılında kazandığı madalya sayılarını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların 2022 yılında 1780 altın, 1755 gümüş ve 1744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandıklarını bildirdi.

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Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin spor tarihine yeni hikayeler yazamaya devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi;

"Göğsünde ay-yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız yeni başarılara imza atmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası alanda, birçok branşta 1780 altın, 1755 gümüş, 1744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandık.

Bu gurur tablosunun alt yapısında inanç var, emek var, alın teri ve de sistemli çalışma var. Sporda sürdürülebilir başarı elde etmek için tüm paydaşların gayretleri var.

Bakan Kasapoğlu: 2022 yılında uluslararası alanda 5 bin 279 madalya elde ettik

Yeteneği tespit, yeteneği yönlendirme, yeteneğin doğru tesisleşmeyle, antrenman bilimleriyle gelişiminin sağlanması var. 2002'den bu yana sporda gerçekleştirmiş olduğumuz hamlelerin meyvelerini hamdolsun toplamaya başladık."

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Bakan Kasapoğlu, tüm sporcularla iftihar ettiklerini belirterek, “Onlar, Ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın bir ucunda göndere çektiren, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleten, yetişen yeni nesiller için rol model olan evlatlarımız” dedi.

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