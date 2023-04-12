Bakan Karaismailoğlu'ndan bugün açılacak AKM-Gar-Kızılay metro hattına ilişkin açıklama: 379 milyon euro kazandıracak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün açılacak AKM-Gar-Kızılay metro hattında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Deprem bölgesindeki çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ederken Türkiye genelinde devam eden projelerimizi de hızla tamamlıyoruz ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. Başkentimizin ulaşımına büyük katkı sağlayacak AKM-Gar-Kızılay metro hattımızı yarın hizmete açarak Ankara ile dev bir hizmeti buluşturuyoruz. Cumartesi günü İstanbul’da açılışını yaptığımız Başakşehir-Kayaşehir, metromuzun ardından bugün de başkentimiz Ankara'da AKM-Gar-Kızılay metro hattımızı açacağız. Bunun heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Tabii önümüzdeki günlerde de daha pek çok dev hizmet ve eseri açarak ülkemize alternatif yollar, hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım sistemleri kazandırmaya da devam edeceğiz.

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'KIZILAY-KADIKÖY ARASINI SADECE 80 DAKİKAYA DÜŞÜRÜYORUZ'

AK Parti hükümetleri hizmet odaklı siyasi anlayışıyla ülkemizin dört bir yanında eser ve hizmet fırtınası estirerek Ankara'nın da çevresini güzelleştirerek milletimize layık bir şehir başkenti haline getirdi. Bakanlık olarak 2003 yılından bu yana Ankara’nın ulaşım ve iletişim altyapısına tam 330 milyar lira harcadık. Demiryollarında da Ankara’ya çağ atlattık. Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarını hizmete açtık. Çağın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir yüksek hızlı tren garı istasyonunu Ankara'ya hizmet eder hale getirdik. Yüksek hızlı tren Ankara Sivas demiryolu hattımızda da yapım çalışmalarında sona geliyoruz. Önümüzdeki günlerde açılışların hep beraber yapacağız. Yine Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3 buçuk saate düşürecek olan Ankara-İzmir hattında da çalışmalarımız yoğun ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını sadece 80 dakikaya düşürüyoruz. Diğer yandan Ankaralıları yıllardır beklediği metro hatlarına kavuşturduk. Başkentray ile hem Eskişehir yolu hem de İstanbul yolundaki trafik yoğunluğunu büyük oranda azalttık .

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35 YILDA EKONOMİK KAZANCI 379 MİLYON EURO

Açılışını yapacağımız AKM-Gar-Kızılay metrosuyla da tüm Ankaralı hemşehrilerimizi doğrudan etkileyecek yeni bir metro hattını daha Ankara’ya kazandırıyoruz. AKM-Gar-Kızılay metrosunu tamamlanmasıyla Bakanlığımız tarafından Ankara’ya toplam 44 buçuk kilometre metro hattı kazandırmış olduk. Bugün açılışını yapacağımız metro hattımızda gar 600 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahibiz. Metro hattımızın işletmeye açılmasıyla 35 yıllık süreçte elde edeceğimiz ekonomimiz kazanç hakkında da bilgi vermek istiyorum. Karayolu bakım ve işletme kazancından 104 milyon euro, kaza maliyetlerinden tasarruf nedeniyle 43 milyon euro, zaman tasarrufundan 125 milyon euro, diğer dışsal faydalardan dolayı da 108 milyon euro olmak üzere metro hattımızın 35 yıllık vizyonda toplam ekonomik kazancı 379 milyon euro olacaktır.

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Geleceğe yol açıyoruz, Türkiye'nin yolunu açıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde hayata geçirdiğimiz ulaşım yatırımlarının meyvelerini toplamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ne mutlu bize ki eser ve hizmet şölenlerini sürdürmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye her türlü zorluğu aşabilecek güçtedir. Başladığımız projeleri planlamamıza uygun bir şekilde birer birer milletimize sunmaya devam edeceğiz. 20 yılda neyin sözünü verdiysek yaptık. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle umutlu yarınları da hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye’ye adanmış bu yolculuğumuzu 14 Mayıs sonrasında da sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye sevdasıyla ülkemizin her karış için aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Biliyorsunuz, bizim için durmak yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bugün söylediği gibi Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam edeceğiz. Bu düşüncelerle projeyi bu aşamaya getiren en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve bakanlığımız çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını temenni ediyorum. Bugün saat 14.00’te sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle yapacağımız açılışımıza tüm Ankaralıları bekliyoruz.