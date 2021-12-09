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Bakan Karaismailoğlu: 'Ülkemizin Afrika siyaseti, ileri derecede sağlamlaşma ve olgunlaşma evresine girmiş durumdadır'

#Adil Karaismailoğlu#Afrika#Tanzanya
Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizin Afrika siyaseti, ileri derecede sağlamlaşma ve olgunlaşma evresine girmiş durumdadır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizin Afrika siyaseti, ileri derecede sağlamlaşma ve olgunlaşma evresine girmiş durumdadır” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyük Elçiliği tarafından düzenlenen Tanzanya Milli Günü Etkinliği’ne katıldı.

Ankara'da düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:

“Tanzanya halkının 9 Aralık 1961 tarihinde sömürgeciliğe karşı mücadelesinde galip gelerek bağımsızlığını kazanmasının doğal bir sonucu olarak alevlenen bu bağımsızlık duygusu günümüze kadar aynı şiddetle varlığını sürdürmüştür. O günden beri özgürlük, adalet, iç ve dış barış, siyasi istikrar, ekonomik ve sosyal kalkınma ile refaha erişme yolunda emin adımlarla ilerleyen Tanzanya, bölgede ve dünyada öne çıkan güvenilir bir ülke haline gelmiştir. 2017 yılında Ankara’da Tanzanya Büyükelçiliğinin açılması, dostluk ve iş birliği üzerine inşa edilen ilişkilerimiz açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanımızın 2017’de Tanzanya’ya yapmış olduğu tarihi ziyaret, ilişkilerimizde çok önemli bir dönüm noktası teşkil etmekle beraber ortaklığımız ve işbirliğimiz temelinde somut, geleceğe yönelik ve yeni bir rota çizilmesini sağlamıştır. Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında alınan kararlar doğrultusunda, iki ülke arasındaki ilişkiler ülkemizin faydalanmaya devam ettiği ikili siyasi ilişkilerden ekonomik ve ticari iş birliğine, savunmadan kültür, spor ve sağlık gibi birçok alanda gelişme göstermiştir.”

Türkiye’deki işadamlarının Afrika’ya yaptıkları doğrudan yatırımların toplam değerinin 6 milyar doları aştığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizin Afrika siyaseti, ileri derecede sağlamlaşma ve olgunlaşma evresine girmiş durumdadır. 2002’de Afrika’da bulunan Büyükelçiliklerimizin sayısı yalnızca 12 iken bugün, bu sayı 43’ü bulmuştur. Önümüzdeki dönemde bu sayıyı 49’a çıkarmayı hedefliyoruz. Ankara’da bulunan Afrika Büyükelçiliklerinin sayısı 2008’de 10 iken bu sayı 2021’de 37’ye yükselmiştir. Afrika Kıtası ile aramızdaki ticaret hacmi 2003’de 5.4 milyar Amerikan doları iken bu miktar 2020’de 25,3 milyar Amerikan dolarına çıkmıştır. Ülkemiz iş adamlarının Afrika’ya yaptıkları doğrudan yatırımların toplam değeri 6 milyar doları aşmıştır. Hatta Afrika’da, ülkemiz müteahhitlerince gerçekleştirilen projelerin hacmi 77 milyar doları aşmıştır” şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında iş insanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri bir araya gelirken Tanzaya’ya ait geleneksel kıyafetler ve yiyecekler tanıtıldı. Tanzanya Folklor ekibi, yerel müzik aletleriyle geleneksel danslarını ve gösterilerini sergiledi.

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#Adil Karaismailoğlu#Afrika#Tanzanya

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