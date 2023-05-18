Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye bu yatırımlarla dünyanın lider ülkesi olacak 

Güncelleme Tarihi:

#Adil Karaismailoğlu#Haliç#İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye bu yatırımlarla dünyanın lider ülkesi olacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 22:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'nda konuştu. Karaismailoğlu, "İstanbul'u marka şehre dönüştürdük. Türkiye bu yatırımlarla, bu altyapıyla dünyanın lider ülkesi olacak bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz her zaman şoför esnafımızın yanında olduk. Bu kardeşlerimizi hiçbir zaman beceriksiz CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin insafına bırakmayacağız" dedi.

Haberin Devamı

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, otobüs, minibüs ve taksi şoförlerinin yer aldığı İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'u marka şehre dönüştürdük. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli. Bir gün Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kapattığımızı bir düşünsenize. Türkiye kitlenir, bırakın İstanbul'u. Türkiye 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor.  Avrasya Tüneli'nden bayramın 3'üncü günü tam 102 bin araç geçti. Yani Avrasya Tüneli yapılamasaydı, bu ulaşımın tam yüzde 95'i gerçekleşemeyecekti. Bu yapılan yatırımlar sayesinde, her yıl sadece akaryakıttan tam 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Zamandan yılda 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz. Bu yapılan 29 bin kilometrelik bölünmüş yollar sayesinde, trafik kazaları tam yüzde 82 oranında azaldı. Bu, her yıl tam 13 bin 100 vatandaşın canını kurtarıyoruz bu yatırımlar sayesinde. Türkiye bu yatırımlarla, bu altyapıyla dünyanın lider ülkesi olacak bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.  

Haberin Devamı

"KARDEŞLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN BECERİKSİZ İBB'NİN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Burada taksici, otobüsçü, minibüsçü, kamyoncu kardeşlerimiz var. İstanbul'un Türkiye'nin çilesini çeken kardeşlerimiz var. Biz her zaman şoför esnafımızın yanında olduk. Onların çalışma şartlarının iyileştirilmesi, gelirlerinin artırılması ve milletimize kaliteli hizmet sağlamaları için her türlü düzenlemeyi, yönetmelikse yönetmelik, kanunsa kanun, beraber oturduk konuştuk ve yürürlüğe soktuk. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu kardeşlerimizi hiçbir zaman beceriksiz CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin insafına bırakmayacağız. Mevcut beceriksiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da bir taksi sorunu, taksi ihtiyacından bahsederek UKOME'nin gündemine 12 defa, tamamen kanunsuz bir kiralık taksi hikayesiyle 5 bin taksi gündeme getirdi. Böyle kanunsuz ve esnafımızı bitirmeyi amaçlayan, tamamen rant sistemini reddettik. Ondan sonra da oturduk minibüsçü, taksici nasıl yapabiliriz dedik. Geliri düşük olan minibüsleri kurayla çekerek, taksiye dönüştürelim dedik ve tertemiz bir şekilde esnafımızla güle oynaya bu işi bitirdik" ifadelerini kullandı.  

Haberin Devamı

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye bu yatırımlarla dünyanın lider ülkesi olacak

"ŞOFÖR ARKADAŞLARIMIZ EN BÜYÜK DESTEĞİ 28 MAYIS'TA GÖSTERECEKTİR"

Bakan Karaismailoğlu, "Ne zaman şoför esnafımızla ilgili bir konu gelirse size arz ettiğimizde Sayın Cumhurbaşkanım, sizler bize esnafımız ne diyor diye sormuşsunuzdur. Bu bundan sonra da böyle olacaktır hiçbir şüpheniz olmasın. Bu arkadaşlar vatanını milletini sevdiklerini 15 Temmuz'da, 14 Mayıs'ta sonuna kadar göstermiştir. Şoför arkadaşlarımız en büyük desteği de 28 Mayıs'ta sandıkları patlatarak gösterecektir. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Her zaman bu esnafın yanında olacağız, beraber konuşacağız, beraber çözeceğiz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adil Karaismailoğlu#Haliç#İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması

BAKMADAN GEÇME!

QR kod dolandırıcıları her yerde Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız | 5 SORU 5 CEVAP

QR kod dolandırıcıları her yerde! Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız? | 5 SORU 5 CEVAP

#QR Kod
Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz

Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz?

#Sağlık
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul ve Ankara dahil 20 kentte sarı alarm

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul ve Ankara dahil 20 kentte sarı alarm

#Meteoroloji