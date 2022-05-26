Bakan Karaismailoğlu: “Tüm doğal afetlere karşı çok daha güçlü ve hazır bir Türkiye var”

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Sinop’un Ayancık ilçesinde taşan Ayancık Çayı, ilçedeki yollara zarar vermiş ve ilçenin iki yakasını bağlayan köprüler yıkılmıştı. 80 günde tamamlanan Terminal köprüsü ve daha sonrasında da Şevki Şentürk Köprüsü hizmete açılmış ve İkisu Köprüsü’nde çalışmalar devam etmekteydi. Sona gelinen İkisu Köprüsü, yeni halinden 50 metre daha uzun, kemer görünümünde ve ayak açıklıkları ise daha geniş olarak yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmasında sözlerine Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen askerleri anarak başladı.

Bakan Karaismailoğlu, “Artık sel olsun, deprem olsun tüm doğal afetlere karşı çok daha güçlü ve hazır bir Türkiye var. Bu gerçeği Elazığ ve İzmir depremlerini yaşayan vatandaşlarımız da gördü. Sizler de yaşadığınız sel felaketinde Türkiye’nin gücüne yakinen şahit oldunuz. Selden etkilenen tüm bölgelere zaman kaybetmeden devletimizin tüm birimleriyle ulaştık. Hasar gören bölgelere topyekün omuzlarımızın üstüne aldık ve çok kısa bir sürede hayatı normale döndürdük. Selde denize akan ve deniz trafiğini tehlikeye düşüren 64 bin 700 metre küp tomruğu ilk defa uyguladığımız çelik ağ sistemiyle denizden topladık” diye konuştu.

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Bakan Karaismailoğlu, “Hatırlayacağınız gibi Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta 115 km uzunluğunda yolumuz hasar görmüş ve 8 köprümüz tahrip olmuştu. Kastamonu’da Türkeli-Çatalzeytin arasını bağlayan Çatalzeytin köprüsünün yerine yenisini 52 gün gibi rekor bir sürede inşa ettik ve hizmete açtık. 69 günde Bartın’da bulunan Kumluca 2 köprüsünü tamamladık, ardından Kavlakdibi köprüsünü de hizmete verdik. Sinop’ta bulunan 564 km yol ağının 54 kilometrelik kesiminde hasarlar meydana gelmiş, Ayancık-Türkeli arasındaki İkisu köprüsü, Ayancık şehir merkezinde bulunan Terminal ve Şevki Şentürk köprüleri yıkılmıştı. Afetin hemen ardından Sinop genelinde iş makinaları ve personelimizle çalışmalara hemen başladık” dedi.

Konuşmalarının devamında Karaismailoğlu, “Açılışını yapacağımız İkisu Köprüsü ve kavşak imalatları ile de Türkeli-Ayancık arasındaki güvenli ulaşımı sağlamış oluyoruz. Ayancık Çayı üzerinde hasar gören İkisu Köprüsünün yerine yeni güzergâhta inşa ettiğimiz İkisu Köprüsü tam 140 metre uzunluğunda. Yapımında 68 adet fora kazık kullandığımız ve 5 açıklıklı olarak tesis ettiğimiz köprümüz taşıt trafiğine bütümlü sıcak karışık kaplamalı hizmet verecektir” ifadelerini kullandı.

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Yeni köprüleri eskisine göre çok daha iyi standartlarda ve mukavemette inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, “Bundan sonra Allah göstermesin olası bir afet durumunda etkilenmeyecek köprüler inşa ettik. Köprülerin ayak açıklıklarını da kemer formu vererek oluşabilecek aşırı yağışlarda daha fazla miktarda suyun geçişine uygun hale getirdik. İkisu Köprümüz hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Konuşma sonrası kurdele kesimiyle hizmete açılan köprüde protokol, halk ile birlikte yürüyüş yaptı.