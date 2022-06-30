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Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Düzce’de incelemelerde bulundu

#Adil Karaismailoğlu#Düzce#Sel
Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Düzce’de incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Düzce'de kayıp iş makinesi operatörü Okan Bayrak'ın arama çalışmalarını yerinde inceleyerek, ailesiyle görüştü.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Düzce'ye gelerek incelemelerde bulundu. İlk olarak kayıp iş makinesi operatörü Okan Bayrak'ın arandığı noktaya giden Bakan Karaismailoğlu çalışmalar hakkında bilgiler alarak, Bayrak'ın yakınları ile görüştü. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra ise helikopterle Düzce'de selden etkilenen alanları inceledi ve Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Düzce’de incelemelerde bulundu

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜNÜ 200 KİŞİ ARIYOR

İş makinesi operatörü Okan Bayrak'ı bulmak için 200 kişilik arama- kurtarma ekibi, arama çalışmalarını sürdürüyor. Bayrak'ın kayıp olduğu noktadan, derenin akış yönüne Asar Deresine doğru arama yapıldı. Yaklaşık 20 kilometrelik uzunlukta olan Asar Deresine bölüm bölüm dağılan ekipler, arama çalışmalarına devam ediyor.

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#Adil Karaismailoğlu#Düzce#Sel

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