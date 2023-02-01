Bakan Karaismailoğlu: Lojistik bir üst olmak için hiçbir engelimiz yok

Haberin Devamı

Bakan Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü'nce bir otelde düzenlenen, 'Üçüncü Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, Türkiye'nin coğrafi konumunun avantajlarını fırsata çevirmek için politikalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sadece 4 saatlik bir uçuşla tam 67 ülkeye, 1.6 milyar insana ulaşabileceğimiz çok kıymetli bir yerdeyiz. Dünya ticaret koridorlarının tam ortasındayız. Lojistik bir üst olmak için hiçbir engelimiz yok. Hem bakanlık hem de hükümet olarak yaptığımız yatırımlar, planlamalar sayesinde; Türkiye, dünyada çok önemli bir faktör haline geldi. Önümüzdeki yıllarda bu faktörün değeri çok daha artacak. Biz de o Türkiye'nin derin altyapısını oluşturuyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Türkiye'nin son 20 yılda büyük bütçeli altyapı projelerini bitirdiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Dünyanın gelişmiş 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyorduk ama bu gidişle doğru zamanda doğru yatırımlar yaparak, Türkiye'nin kısa zamanda dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri haline gelmemesi için önünde bir engel yok" dedi.

'ATATÜK HAVALİMANI'NI AÇACAKLARMIŞ; ALLAH AKIL FİKİR VERSİN'

İstanbul Havalimanı'nın dünyanın gıpta ile baktığı en önemli yerlerden biri olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "6+1 masa' olarak tarif edilen bir grup var. Bunlar bir plan açıklamışlar. Atatürk Havalimanı’nı açacaklarmış; Allah akıl fikir versin. Bunlar teknik konular. Teknik konuları kötü siyasetlerine alet ettikleri zaman maalesef işin içinden çıkamıyorlar. Şu anda İstanbul Havalimanı'nın 120 milyon yolcuya hizmet edebilecek bir kapasitesi var. İlave yatırımlarla 200 milyona kadar çıkar. Önümüzdeki 100 yılı biz bu yaptığımız yatırımla bugünden giderdik. Siz bu kadar yakın bir yerde Atatürk Havalimanı'nı işletme yaparak hangi akılla işleteceksiniz. Yeni bir işletme maliyetini devletin üzerine yük vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'HER YIL TAM 13 BİN 100 VATANDAŞIMIZIN CANINI KURTARIYORUZ'

2003-2022 döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yapılan 183 milyar dolar yatırımla toplamda 28 milyar dolar tasarruf sağlandığını belirten Karaismailoğlu, "Son 20 yılda taşıt sayısı 8 milyondan 26 milyona çıktı. Seyahat süreleri kısaldı. Kaliteli ve güvenli yollar neticesinde kaza riski neredeyse sıfıra indi, trafik kazaları yüzde 82 azaldı. Bu azalmanın sonucunda her yıl tam 13 bin 100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz" diye konuştu.

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planlarına ilişkin bilgiler paylaşan Karaismailoğlu, 197 milyar dolar yatırım yapmayı planlandıklarını belirterek, "Böylece milli gelire 1 trilyon dolar, üretime 2 trilyon dolar ve istihdamda yaklaşık 28 milyon kişiye etkisi olacak. Yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip il sayısı 8'den 52'ye, liman tesisi sayısı 217'den 255'e çıkarılacak. Yıllık demir yolu yolcu taşımacılığı 19,5 milyondan 270 milyona çıkarılacak. Hava yolunda yıllık yolcu sayısı 210 milyondan 344 milyona çıkacak. Yıllık demir yolu yük taşımacılığı 38 milyon tondan 2053’e geldiğimizde 448 milyon tona çıkacak." dedi.

Haberin Devamı

DHA-Genel - Türkiye-Ankara - Enes GEYİK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ