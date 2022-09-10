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Bakan Karaismailoğlu: Liyakatsız kadrolar gelince bu tür kazalar yaşamaya başladık

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#Adil Karaismailoğlu#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Metrobüs
Bakan Karaismailoğlu: Liyakatsız kadrolar gelince bu tür kazalar yaşamaya başladık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 00:13

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'un önemli akslarından, ana damarlarından biri de metrobüs hattı. Biraz önce Avcılar’da 4 metrobüsün karıştığı bir kaza oldu. Yaralananlara acil şifalar diliyorum inşallah böyle bir kaza tekerrür etmez ama maalasef bu kaza daha önce, günlerdir izlediğimiz bazı şeylerin İstanbul’da olduğunun habercisiydi. Yönetimdekiler akıllarını başlarına alırlar, eksikler belli yapılmayanlar da belli. Liyakatsız kadrolar iş başına geldikten sonra bu tür kazalar yaşamaya başladık" diye konuştu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Sancaktepe'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu. Bakan Karaismailoğlu programda konuşma yaptı. 

TRAFİK KAZALARINI YÜZDE 80 ORANINDA AZALTTIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Trafik kazalarını yüzde 80 oranında azalttık. Bu yapılmış olan bölünmüş yollar sayesinde her yıl tam 9 bin 500 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Son 20 yıl içerisinde bakanlık olarak 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Türk Lirası olarak da söylersek 1 trilyon 600 milyar liralık yatırım yaptık. İstanbul-İzmir otoyolu, 8 saat 30 dakika süren yolculuk bugün 3 saat 30 dakikaya düştü. Kısalan yollar sayesinde 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz her yıl" dedi.

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Bakan Karaismailoğlu,"Yerel yönetimlerin en önemli görevi, kaliteli, güvenli, ekonomik toplu taşıma sistemi kurmaktır. İstanbul’un önemli akslarından, ana damarlarından biri de metrobüs hattı. Biraz önce Avcılar’da 4 metrobüsün karıştığı bir kaza oldu. Yaralananlara acil şifalar diliyorum inşallah böyle bir kaza tekerrür etmez ama maalasef bu kaza daha önce, günlerdir izlediğimiz bazı şeylerin İstanbul’da olduğunun habercisiydi bu kazalar. Yönetimdekiler akıllarını başlarına alırlar, eksikler belli yapılmayanlar da belli. Liyakatsız kadrolar iş başına geldikten sonra bu tür kazalar yaşamaya başladık" diye konuştu.

 

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#Adil Karaismailoğlu#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Metrobüs

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