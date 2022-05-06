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Bakan Karaismailoğlu: Keşke herkes üzerine vazife olan işleri yapsa

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Adil Karaismailoğlu#Çatalca
Bakan Karaismailoğlu: Keşke herkes üzerine vazife olan işleri yapsa

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çatalca'da düzenlenen programda konuştu. Bakan Karaismailoğlu "Çatalca bizim en kıymetli yerlerimizden bir tanesi. Burada Büyükşehir Belediyesinin de bazı sorumlulukları var ama maalesef, bu sorumlulukları yerine getiremediği için vatandaşımızı da mağdur edecek halimiz yok. Biz de Bakanlık olarak Çatalca Belediyesi ile birlikte ortak vatandaşın yaşantısını kolaylaştıracak, konfor sağlayacak projeleri yerine getirip, işlerimizi yapacağız. Keşke herkes üzerine vazife olan işleri yapsa da vatandaşın hayatı kolaylaşsa" dedi. 

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çatalca programına 12.00'de başladı. Çatalca Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, burada Başkan Mesut Üner ile görüştü. Karaismailoğlu görüşme sonrası, Çatalca'da esnaf ziyareti yaptı. Bakanın ilk durağı Türkiye Muhtarlar Derneği(TMD) Çatalca Muhtarlar Derneği Şube Başkanlığı oldu. Burada konuşma yapan Karaismailoğlu, ardından Kaleiçi Mahallesi esnafını ziyaret etti. Bir taksi durağına da uğrayan Bakan Karaismailoğlu, taksi kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: Keşke herkes üzerine vazife olan işleri yapsa

"ÖNÜMÜZDEKİ YAZ DÖNEMİ ÇATALCA İÇİN ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız Çatalca'ya çok güzel bir sürpriz yaptı. Umarım bundan sonra Çatalca için bir dönüm noktası olacak. Bütün ülke genelinde 81 ilde çok önemli çalışmalarımız var. Dünyanın en önemli projelerini yaparken direkt vatandaşın günlük hayatına dokunacak işleri de yapıyoruz. Çatalca bizim en kıymetli yerlerimizden bir tanesi. Burada Büyükşehir Belediyesinin de bazı sorumlulukları var ama maalesef, bu sorumlulukları yerine getiremediği için vatandaşımızı da mağdur edecek halimiz yok. Biz de Bakanlık olarak Çatalca Belediyesi ile birlikte ortak vatandaşın yaşantısını kolaylaştıracak, konfor sağlayacak projeleri yerine getirip, işlerimizi yapacağız. Keşke herkes üzerine vazife olan işleri yapsa da vatandaşın hayatı kolaylaşsa. Önümüzdeki yaz dönemi Çatalca için önemli gelişmeler olacak" dedi.  

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Adil Karaismailoğlu#Çatalca

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