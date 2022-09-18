Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Karaismailoğlu: Katlı kavşak projemiz önümüzdeki günlerde başlayacak

Güncelleme Tarihi:

#Adil Karaismailoğlu#Muğla#AK Parti
Bakan Karaismailoğlu: Katlı kavşak projemiz önümüzdeki günlerde başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 00:33

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Muğla AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada, "Katlı kavşak projemiz önümüzdeki günlerde başlayacak" dedi.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Muğla'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan İsmailoğlu burada yaptığı açıklamada, son 20 yıldır yapılan çalışmaların meyvelerini verdiğini Muğla'da gördüğünü ifade ederek, "Muğla büyüyor ve gelişiyor. Yatırımlarımız devam edecek. 2002 yılından bu yana 100 yılda yapılacak işler 20 yıla sığdırıldı. Güçlü irade ve güçlü lider ve güçlü kadrolarla bu başarıları elde ettik. Yollarda geçirdiğimiz zor saatler sona erdi. Trafik kazaları yüzde 80 azaldı. Artık Türkiye geri dönüşü olmayan bir yola girdi. 2053 yılının planlarını yapıyoruz. Muğla'da CHP'li belediye yönetimi var. Bir belediye bu kadar mı beceriksiz olur. Yapmadığı hizmetleri bakanlıklardan istiyor. Yerel yönetimlerin çok ciddi bütçe ve gelir kaynakları var. Fakat verilen paralar karşılığını bulmuyor. Seçim sürecinde bunu halka en iyi siz dava arkadaşlarımız anlatacak. Durmak yok, yola devam diyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Kötekli akıllı kavşaktaki trafik sorununa yönelik katlı kavşak projesinin önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlanacağını da sözlerine ekledi. AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinden sonra yapımı başlayacak olan Kötekli akıllı kavşak alanında incelemelerde bulunan İsmailoğlu programının son kısmı olan Bodrum programı için ilçeye hareket etti.

Gözden Kaçmasın

Bakan Soylu, Şehidimizin kanı yerde kalmadı diyerek paylaştı YakalandılarBakan Soylu, 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' diyerek paylaştı! YakalandılarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adil Karaismailoğlu#Muğla#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth