Bakan Karaismailoğlu Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret etti

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6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Yetkililerden brifing alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde kurulu çadır kenti ziyaret etti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ağrı Valisi ve Koordinatör Vali Osman Varol, milletvekilleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün eşlik ettiği Bakan Adil Karaismailoğlu, depremzedelerle sohbet ederek sıkıntıları olup olmadığını sordu. Depremzedelerin taleplerinin çözümü için talimat veren Karaismailoğlu, çocuklarla da yakından ilgilendi.

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Karacasu Kampüsü'ndeki konteyner kenti de ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, burada çocuklar için düzenlenen etkinliğe katıldı ve ardından helikopterle Elbistan ilçesine geçti.