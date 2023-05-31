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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'ndan 205 milyondan fazla yolcu seyahat etti

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#Adil Karaismailoğlu#İstanbul Havalimanı#Yolcu
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanından 205 milyondan fazla yolcu seyahat etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 12:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 1 milyon 417 bin uçuş gerçekleştirildiğini ve 205 milyondan fazla yolcunun seyahat ettiğini duyurdu.

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Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, havacılık sektörüne yaptıkları yatırımlarla gökyüzüne köprüler kurduklarını belirtti. Türkiye'nin havacılık alanında Avrupa'da lider olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Bu günlere ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Vizyon projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye çıkardık" dedi.

Karaismailoğlu, vizyon projelerinden birinin de İstanbul Havalimanı olduğunu, 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nın, birçok özelliği ile Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdığını söyledi. Ocakta 38 bin 888, şubatta 35 bin 561, martta 39 bin 396, nisanda 40 bin 734, mayısta da 44 bin 31 uçuş gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, "Ocak-mayıs döneminde dış hatlarda 147 bin 502, iç hatlarda 51 bin 108 olmak üzere toplam 198 bin 610 uçuş gerçekleştirildi. Aynı dönemde dış hatlarda 22 milyon 205 bin, iç hatlarda 6 milyon 688 bin olmak üzere toplam 28 milyon 893 bin yolcumuzu İstanbul Havalimanı'nda ağırladık. Zirvedeki yerini koruyan İstanbul Havalimanı'nda açıldığı günden bu yana 1 milyon 417 bin uçuş gerçekleştirilirken, 205 milyon 365 bin yolcu seyahat etti" ifadelerini kullandı. Rekorlarla adından söz ettiren İstanbul Havalimanı'nın verdiği hizmetle de ön plana çıktığını söyleyen Karaismailoğlu, Avrupa'da saatler süren bagaj alım süresinin İstanbul Havalimanı'nda dakikalarla sınırlı olduğunu, check-in süresinin ise sadece 1 dakika sürdüğünü bildirdi.

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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanından 205 milyondan fazla yolcu seyahat etti

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#Adil Karaismailoğlu#İstanbul Havalimanı#Yolcu

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