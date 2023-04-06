Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı depremden kesinlikle ertelenmez

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV'de gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK MI?

Ben çalışma hayatında İstanbul'da başladım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. İstanbul bize çok şey kattı, biz İstanbul'a kattık. İstanbul'da çalışırken sadece İstanbul sınırlarıyla proje uyguluyorduk. Buralar kutsal görevler. Burada makamda geçireceğimiz her dakika bizim için çok önemli. Hayat felsefemiz vatanımıza milletimize hayırlı evlat olma görevimiz var. Bizim için görevlerin her türü kutsaldır. İnşallah Pazar günü saat 11.00'de herkes şahit olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır yapılanlar ortada. Biz de o altyapının üstene neler koyabiliriz çabasındayız. Aday olacağım gibi görünüyor.

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"DEPREMDE 10 BİN KİLOMETRE YOLDAN SADECE YÜZDE 2'Sİ ETKİLENDİ"

Bütün araçlarımızı deprem bölgesine sevk ediyoruz ama gittiğinizde bina yıkılmış, içinde canlı var, iş makinası ile dokunamıyorsunuz. Öğle üzerindeki depreme Adıyaman'da binada yakalandık. Deprem biter bitmez kendimizi dışarı attık. İlk hafta çok zor geçti. Kışın en soğuk günleri. Bölgenin tarihindeki en soğuk günleri. Bu zorluklar içinde canla başla çalışıldı. İlk gün araç ekipman eksiği olabilir ama bu kadar büyük afete anında müdahale etmeniz zaten mümkün değil. Milletimiz olağanüstü sahiplendi. 3 ve 4. günde yurt dışından ekipler gelmeye başladı. Depremin etkilediği bölge Yunanistan büyüklüğünde, 3 tane Hollanda büyüklüğünde bir alan. Bizim 10 bin kilometre yolumuzdan sadece yüzde 2'si etkilendi. İlk günde tamiratları yapılıp, açıldı. Nurdağı'nda bizim viyadükler var. Hiçbir şey olmamış hala çalışıyor. Kahramanmaraş-Göksun arasında 11 tünelimiz var, depremden eser göremezsiniz. Son 20 yılda yaptığımız altyapılar depreme dirençli yapılardı.

DEPREM BÖLGESİNDE İLETİŞİM NEDEN KESİLDİ?

Telekomünikasyon GSM şirketlerinin de bazı mazaretleri var. Bazı bahaneler öne sürüldü. Jeneratörler vardı. Baz istasyonları iletişim için olmazsa olmaz. Bunların sağlam ve güvenli yerlerde kurulması gerekiyor. Kulelerin kurulacağı yerler konusunda izinlerde zorluk yaşanıyor. Bazı binalara koyulmakta izin verilmiyor. Binalar yıkılınca baz istasyonları da olmuyor tabii. Bunların hiçbiri mazaret değil. GSM şirketlerine gereken uyarıları yaptık, cezalarını verdik. Bundan sonra daha kalıcı şeyleri üretmek zorundalar.

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"İSTANBUL HAVALİMANI DEPREMDEN KESİNLİKLE ETKİLENMEZ"

İSTANBUL HAVALİMANI depremden kesinlikle etkilenmez. En sağlam ve depreme karşı en dirençli yapılardan birisidir. Mühendislik size burada olabilecek etkiye neler gerektiğini söylüyor. Gururla bütün dünyaya sunduğumuz bir proje. Buradaki kalite standartları dünyanın en üstlerinden bir tanesi. Dünyaya örnek bir proje. İstanbul gibi bir yerde bu şehre ve dünyaya hizmet edecek örnek yapı. Geçen yıl 65 milyon insanı ağırladı. Kalite açısından dünyanın en ilerilerinden bir tanesi. 75 milyon metrekarelik alanda devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapıyorsunuz. Bundan sonra da hiç çıkmayacak.