Bakan Karaismailoğlu, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından görüşmeyle ilgili açıklama yaparak, "Irak Ulaştırma Bakanı Sn. Rezzak Muheybis El Sadavi ve heyeti ile görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimizin yürüttüğü ortak projeleri ve yeni iş birliklerini değerlendirdiğimiz toplantımız hayırlara vesile olsun" dedi.