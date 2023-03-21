Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Karaismailoğlu, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Adil Karaismailoğlu#Irak#Twitter
Bakan Karaismailoğlu, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 18:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybis El Sadavi ve heyeti ile görüştü.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından görüşmeyle ilgili açıklama yaparak, "Irak Ulaştırma Bakanı Sn. Rezzak Muheybis El Sadavi ve heyeti ile görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimizin yürüttüğü ortak projeleri ve yeni iş birliklerini değerlendirdiğimiz toplantımız hayırlara vesile olsun" dedi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adil Karaismailoğlu#Irak#Twitter

BAKMADAN GEÇME!

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir