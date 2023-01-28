Bakan Karaismailoğlu, Honaz Tüneli'nde inceleme yaptı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Honaz Tüneline gelerek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra tünelin girişinde açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Dün Bursa Gemlik, Yalova'daydık. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bilecik'te yine vatandaşımız için, milletimiz için çok önemli açılışlar yaptık. Bugün de Denizli'deyiz. Yarın da Denizli'de hakikaten kara yolları tarihi için önemli günlerden bir tanesi. Denizli için müthiş projelerden, önemli projelerden bir tanesini yarın hizmete açıyoruz. 32 kilometrelik Denizli Çevre Yolu'nun tamamını bitirmiş bulunmaktayız. Honaz Tüneli 2 bin 640 metre uzunluğunda. Denizli'nin şehir içerisindeki trafik sıkışıklığını önemli derecede azaltacak, Denizli'ye nefes aldıracak çok önemli bir proje olarak yarın itibarıyla tarihe geçecek. Projemiz 28 kilometrelik bir yolu, tam 14 kilometreye indiriyor. Yani güzergahımızı tam 14 kilometre kısaltıyor. Ankara'dan, İzmir'den Antalya'ya gidecek olan bütün araçlar, daha önce şehir merkezindeki trafiği sıkıştırıyorlardı ama yarından itibaren çevre yoluyla bu ortadan kalkmış olacak. Projemiz sayesinde azalan zaman, azalan yakıt tasarruflarıyla birlikte toplamda tam yıllık 800 milyon liralık bir tasarruf sağlayacağız. Ayrıca çevresel faydalar bakımından baktığımızda da tam 28 bin ton karbon emisyonuna da çevresel fayda sağlayacağız. Yani bu kadar büyük altyapı projelerini bir defa yapıyorsunuz ama yüzyıllar boyu kullanıyorsunuz. Bu projelerimiz Denizli'ye ve bölgesine uzun yıllar hizmet edecek. Bu bölgenin özellikle istihdamına, üretimine ve buraya yatırımcı çekmesine son derece katkıda bulunacak. Tabii büyüyen, gelişen Denizli sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle bu yaptığımız yollar, altyapı projeleriyle çok daha fazla katkı sağlayarak ekonominin büyümesine ve ihracatın da büyümesine son derece katkı sağlayacak." dedi.

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Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 29 bin kilometreye çıkardıklarını da sözlerine ekleyerek, şöyle konuştu:

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"Ama bugün de gördüğünüz gibi yarın itibarıyla buna 28 kilometre daha ekliyoruz. Yani ülkemizin dört bir tarafındaki çalışmalarımızda hakikaten bu bölünmüş yol ağımızı artırıyoruz ve sonucunda yatırım artıyor, istihdam artıyor, üretim artıyor, ihracat artıyor, tarım, turizm pozitif derecede son derece etkileniyor bu yatırımlardan. Tabii durmak yok, yola devam diyoruz, hedeflerimiz büyük. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 2053 yılına geldiğimizde tam 38 bin kilometreye çıkaracağız. Tabii ki bunlar ülkemize yine yatırım olarak, istihdam olarak, üretim olarak geri dönecek. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kıymetli projemizi de açıp Denizli'ye ve ülkemizin hizmetine sunacağız. Diğer projelerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.