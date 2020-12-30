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AA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 18:32 | Son Güncelleme:

Bakan Karaismailoğlu 'Heyecanını taşıyoruz' diyerek duyurdu ve tarih verdi

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Bakan Karaismailoğlu 'Heyecanını taşıyoruz' diyerek duyurdu ve tarih verdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." dedi.

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