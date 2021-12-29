Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni’ne katılmak üzere kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum gezisinde Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.



Beraberindekiler AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve Selami Altınok, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı değerlendirmede, kentin her geçen gün değişim ve gelişim gösterdiğini ifade etti. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birinin Erzurum’da yaşandığını kaydeden Karaismailoğlu, çalışmalarından ötürü Başkan Sekmen’i tebrik etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, kentte hayata geçen dev yatırım ve mega projeleri Bakan Karaismailoğlu’na birifingle aktardı. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.