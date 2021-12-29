Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pitbull saldırısında şaşırtan detay Asiye Ateşten ilk karePitbull saldırısında şaşırtan detay! Asiye Ateş'ten ilk kare#Asiye Ateş
Dizi sahnesi değil gerçek Meydanda utanç yürüyüşüne çıkardılar...Dizi sahnesi değil gerçek! Meydanda utanç yürüyüşüne çıkardılar...#Çin
Hat sanatında tescil tartışmasıHat sanatında 'tescil' tartışması #Hat Sanatı
Kılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiası Çelik: Bilgi, belge yok… Tipik bir fitne siyasetidirKılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiası Çelik: Bilgi, belge yok… Tipik bir fitne siyasetidir#AK Parti
Rezidansta yangın Mahsur kalanlar kurtarıldı… İstanbul’da büyük panikRezidansta yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı… İstanbul’da büyük panik#Esenyurt
Dev tünel hizmete açıldı... Erdoğan: Uluslararası bağlantıların bir parçası olacakDev tünel hizmete açıldı... Erdoğan: Uluslararası bağlantıların bir parçası olacak#Cumhurbaşkanı
Bakan Kurumdan belediyeler arası ayrımcılık iddiasına yanıt: Yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayızBakan Kurum'dan belediyeler arası ayrımcılık iddiasına yanıt: Yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız#Murat Kurum
Sır gibi saklanan silah gün yüzüne çıktı Savaş görevine başladı...Sır gibi saklanan silah gün yüzüne çıktı! Savaş görevine başladı...#Rusya
Meteorolojiden kırmızı uyarı Bu gece, yarın ve cuma gününe dikkatMeteoroloji'den 'kırmızı' uyarı! Bu gece, yarın ve cuma gününe dikkat#Hava Durumu
Görenler gözlerine inanamadı... Otomobiller buz tuttuGörenler gözlerine inanamadı... Otomobiller buz tuttu#Rusya
Otelde feci ölüm... Pet şişedeki mermer cilasını su sanıp içtiOtelde feci ölüm... Pet şişedeki mermer cilasını su sanıp içti#İzmir
Faiz ile sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur dedi, tek tek sıraladı... Canikliden 13 madde'Faiz ile sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur' dedi, tek tek sıraladı... Canikli'den 13 madde!#Nurettin Canikli
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleriBir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!#Marilyn Manson
Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemişSaçlar "aslan yelesi" daha aklar bile düşmemiş!#Ünlülerin Eski Halleri
Hastalığı yaymak için maskesiz geziyordu... Koronavirüsten öldüHastalığı yaymak için maskesiz geziyordu... Koronavirüsten öldü!#Italya
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

#Adil Karaismailoğlu#Erzurum#Ziyaret
Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni’ne katılmak üzere kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum gezisinde Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Beraberindekiler AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve Selami Altınok, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı değerlendirmede, kentin her geçen gün değişim ve gelişim gösterdiğini ifade etti. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birinin Erzurum’da yaşandığını kaydeden Karaismailoğlu, çalışmalarından ötürü Başkan Sekmen’i tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, kentte hayata geçen dev yatırım ve mega projeleri Bakan Karaismailoğlu’na birifingle aktardı. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adil Karaismailoğlu#Erzurum#Ziyaret

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para