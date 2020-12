Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 19 Aralık'ta açılıyor

Karaismailoğlu, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki sunumunda, Türkiye'nin, büyük hedeflere sahip, geleceği parlak bir ülke olduğunu, bu inançla, özellikle son 18 yılda, yüzlerini geleceğe dönerek, aklın, bilimin ışığında hep en iyiyi ve en yeniyi hayata geçirdiklerini söyledi. İhmal edilen her noktaya temas ettiklerini, hiçbir alanda mevcut olanla yetinmediklerini dile getiren Karaismailoğlu, daima sorguladıklarını, çözüm ürettiklerini, hedef yükselttiklerini belirtti.



Karaismailoğlu, "Bugün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak coğrafyamızın kaderini yeniden şekillendiren atılımcı geleneğimizi güçlendirerek, geleceğe taşıma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Bu büyük işlerin yanı sıra ülkemizin dört bir yanında kalkınmada doğu-batı arasında eşitliği sağlayacak, memleketin her bir köyüne kadar, ekonomik canlılığı taşıyacak projelerimizi durmaksızın ve büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. " diye konuştu.



Vatandaşa iş, aş, eğitim, sosyal ve kültürel zenginlikler taşıyacak demiryollarını, kara yollarını, havalimanlarını inşa ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, bu süreçte ortaya koyulan Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, Van-Hakkari Yolu, Cizre-Şırnak Yolu (Cudi Dağı Tünelleri), Botan Çayı-Beğendik Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kömürhan Köprüsü gibi dünya çapında eserlerin, gurur vesileleri olduğunu anlattı.



"YOL HARİTASI DAHİLİNDE KARARLILIKLA İLERLİYORUZ"



Üretmekten ve geliştirmekten asla vazgeçmediklerine işaret eden Karaismailoğlu, bu sayede 18 yıldır ülkenin istisnasız her noktasında, vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık veren projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.



Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Günümüzde, dünya ticaretinin değişen ekseni, Türkiye’ye çok daha büyük fırsatları da doğurmaktadır. Avrasya’nın merkezinde, Yeni İpek Yolu’nun kalbinde yer alan ülkemiz, ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir ekonomik lider olmanın ötesinde, dünya ekonomisinin oyun kurucularından biri haline geleceği tarihi bir dönemeçtedir. Bu nedenledir ki, insan, yük ve veri ulaştırmada, değişen ihtiyaçlara cevap vermek ve dünya sathında sürekli kendini yenileyen sistemlere eş güdümlü dahil olma yolunda ilerliyoruz. Attığımız her adım bu büyük stratejinin parçasıdır. 3 binden fazla aktif şantiyemiz, vizyonumuzu yansıtan stratejimize uygun projelerin üretildiği alanlardır. Bugünümüz kadar, geleceği de tasarlayan, ülke ekonomisine omuz veren, insan odaklı, çevreye duyarlı, kaynaklarımızı verimli şekilde kullanan, sürdürülebilirlik mekanizmaları oluşturulmuş bir yol haritası dahilinde kararlılıkla ilerliyoruz."



Karaismailoğlu, Türkiye'nin, tam ekonomik bağımsızlığını, son 18 yılda her alanda yapılan devrim niteliğinde atılımlar sayesinde kazandığını, topyekun kalkınma seferberliğinin, zamanla, sürdürülebilir kalkınma akımına dönüştüğünü, Türkiye'nin uzun vadeli planlamalar yapmaya, 2023, 2053, 2071 hedeflerini ortaya koymaya başladığını belirtti.



Bundan 18 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlayan yeni ulaşım ve iletişim çağının, yenilenme ve dönüşüm süreciyle devam ettiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Bu dönüşüm; ulaşım ve haberleşme alanlarında yapılan yeni ve etkin atılımların mobilite, dijitalleşme ve lojistik odağında, bütünsel kalkınma hedefi doğrultusunda şekillendirilerek, dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürece işaret ediyor. Bu iddialı hedefe odaklanıp, projelerimizle ülkemizi daha ileri taşımaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"YOL BİZİ NEREYE GÖTÜRÜRSE DEMEDİK"



Karaismailoğlu, "Yol bizi nereye götürürse" demediklerini, gidecekleri yolu Türkiye’nin gelecek perspektiflerine göre çizerek, hedefleri doğrultusunda kararlı bir tavırla yürüdüklerini ifade etti.



Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettikleri çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdiklerini bildirdi. Karaismailoğlu, yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulabilmesinin önemine dikkati çekerek, bu nedenle alternatif finansman kaynaklarını da değerlendirdiklerini kaydetti.



Bunun için özel sektörün dinamizmini de harekete geçirdiklerini anımsatan Karaismailoğlu, toplam 215 milyar TL’lik Kamu-Özel İş Birliği projesini başlattıklarını, söz konusu yatırımların yüzde 86'sının tamamlandığını, tamamlanan tüm projelerin yüzde 18’ini, kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde hayata geçirdiklerini söyledi.



Karaismailoğlu, "Şu anda devam eden yatırım portföyümüzde 463 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 640 milyar TL. Bunda yaklaşık 264 milyarlık nakdi gerçekleşme yapıldı. Bunca titiz ve teknik çalışmayı eş zamanlı sürdürebilmek ve ortaya dev eserler çıkarabilmek için uzmanlaşmış ve geniş bir ekiple çalışıyoruz. Ülke sathında 3 bin 200 şantiyede çalışmalarımız sürerken; yaklaşık 700 bin kişi bakanlığımız bünyesindeki iş imkanlarından faydalanıyor." dedi.



"ÜLKEMİZE GETİRİLERİ NET ŞEKİLDE GÖRÜLMEKTEDİR"



2003-2019 yılları arasında yapılan kamu ve KÖİ yatırımlarının; yatırım ve faaliyet dönemindeki ekonomik etkileri ile faaliyet dönemindeki tasarruf etkilerinin analizini paylaşan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:



"Kara yolu, demir yolu, hava yolu, deniz yolu ve haberleşme yatırımlarının ülkemize getirileri net bir şekilde görülmektedir. 2003-2019 yılları arasında bu yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 386 milyar dolar ve üretime 818,8 milyar dolarlık etkisi oldu. Bu yatırımların toplam istihdama etkisi de yıllık ortalama 703 bin kişi olarak gerçekleşti. Yatırımlarımız sayesinde ülkemizin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu sadece 2019 yılında yakıttan, zamandan, araç bakım ve işletme maliyetlerinden toplam 13,4 milyar dolar tasarruf elde ettik.



Ayrıca, kısalan yollar, kent içi raylı sistem hatları ve Yüksek Hızlı Tren ile çevre dostu taşıma modlarına geçişle, 10,3 milyon dolar değerinde CO2 emisyon tasarrufu ve kamu hizmetlerinin kağıtsız ortama taşınmasıyla da 20 milyon dolar kağıt tasarrufu sağladık. Vatandaşlarımızın e-devleti kullanması ile kamu kurumlarına gitmeden işlemlerini tamamlayabilmesinden 1,8 milyar dolarlık zaman tasarrufu sağlanmış ve bu kamu işgücü verimliliğine de artış olarak yansımıştır."



"DEMİR YOLU AĞIMIZI 12 BİN 803 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"



Karaismailoğlu, demir yollarında 2003’te başlayan atılım döneminin, bugün ivmelenerek devam ettiğini, yeni hat yapımının yanı sıra mevcut konvansiyonel hatları da yenilediklerini, yerli ve milli sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdiklerini, demir yollarında ilk defa tasarımları milli olan çeken ve çekilen araçları üretmeye başladıklarını anlattı.



1213 kilometresi YHT olmak üzere, toplam 2 bin 115 kilometre yeni hat yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, demir yolu ağını 12 bin 803 kilometreye çıkardıklarını, sinyalli hatları yüzde 161, elektrikli hatları yüzde 176 artırdıklarını bildirdi.



Karaismailoğlu, 2020'de salgına rağmen demir yolu ile yurt içi yük taşımalarında gerileme olmadığını, temassız taşımacılık avantajından dolayı uluslararası taşımalarda önemli artış sağlandığını belirterek, "Özellikle uluslararası taşımacılıkta Bakü-Tiflis-Kars hattında yüzde 116 artış, İran hattında yüzde 63 artış ve Avrupa hattında yüzde 15 artış bekliyoruz. Coğrafi konumumuzun sağladığı avantajların ekonomik ve ticari kazanımlara dönüşebilmesi için demir yollarına yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.



Karaismailoğlu, 4 Aralık'ta ilk blok ihracat trenini İstanbul’dan Çin’e uğurladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Trenimiz, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu üzerinden Avrupa’dan Marmaray’ı kullanarak Çin’e giden ilk ihracat treni olarak tarihe geçti. Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı. Bugün ise yolculuğuna Kazakistan-Shalkara’dan devam ediyor. Toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek trenimiz Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi, Kazakistan ve son olarak Çin’in Xi’an şehrine ulaşarak yurt dışı parkurunu tamamlayarak kesintisiz bir şekilde, Çerkezköy’den Xi’an’a ulaşmış olacak. Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz. İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmak için çalışıyoruz. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolunun yıllık 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesini 2024 yılı sonunda 3 milyon yolcuya ve 20 milyon ton yük taşımaya yükseltmeyi hedefliyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle demir yolunun payını ilk etapta yüzde 5’ten yüzde 10’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Yapımı devam eden 3 bin 872 kilometrelik hattın, 3 bin 515 kilometresi Hızlı Tren ve 357 kilometresi ise konvansiyonel hatlardan oluşuyor. Kırıkkale -Yerköy-Sivas kesiminde yükleme testlerine başladık. En kısa sürede hizmete almak için yoğun çabalarımız sürüyor. Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı altyapı çalışmalarında yüzde 35 fiziksel ilerleme kaydettik. 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yüzde 13 fiziksel ilerleme sağladık. 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy kesiminin ise ihale çalışmaları devam ediyor. Ankara-İstanbul YHT hattına entegre olacak Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattında çalışmalarımız devam ediyor. Konya -Karaman arasını işletmeciliğe açıyoruz. Karaman- Ulukışla arasında ise altyapı yapım çalışmalarında yüzde 66 fiziki ilerleme sağladık. Mersin’den Gaziantep’e uzanan hızlı tren hattımızda da çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor."



"YOLU YAPMAYANLAR METROSUNU DA YAPMADI"



Karaismailoğlu, bugüne kadar 312,2 kilometre kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp, hizmete sunduklarını, 4 ilde üstlendikleri 7 metro projesiyle ekonomiye 16,5 milyar TL katkı sağladıklarını bildirdi.



İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya’da hayata geçirdikleri metrolarla bugüne kadar 874 milyon yolcu taşındığını, 270 milyon saat zamandan, 250 bin ton yakıttan tasarruf ettiklerini belirten Karaismailoğlu, karbon emisyonunda 138 bin ton azalma sağladıklarını kaydetti.



Karaismailoğlu, 6 ilde daha yapımı süren 9 projelerinin bulunduğunu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda çalışmalarını hızla devam ettiğini, Kağıthane-Havalimanı arasını Mayıs 2021'de, Gayrettepe-Havalimanı arasını ise Aralık 2021’de hizmete açmayı hedeflediklerini kaydetti. Karaismailoğlu, 31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu

hattını 2022’nin ilk yarısında açmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Kadıköy - Kartal - Kaynarca Raylı Sistem Hattı’nı 7,4 kilometre uzunluktaki hatla Sabiha Gökçen Havalimanı’na 2021 yılı sonunda bağlayacağız. Mevcut Kirazlı - Başakşehir Hattının doğrudan Bakırköy sahil ile bağlantısının yapılmasını sağlayacak metro projesini Eylül 2022’de hizmete alacağız. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine ulaşmak için ihtiyaç olan yolları, yapması gerekenler yapmadığı için, 1 ay gibi kısa bir sürede biz yaptık. Yolu yapmayanlar metrosunu da yapmadı. Onu da biz yapıyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine hizmet edecek Başakşehir-Kayaşehir metrosunu da aynı hızla 18 ay gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Hastane, yol yapmak, metro yapmak herkese nasip olmaz."



KARA YOLLARI



Kara yolu için belirledikleri akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerini artırdıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "KÖİ modelini kullanarak özel sektörün de katkısıyla önemli projeleri hızla tamamlıyoruz." dedi.

Kara yollarında bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, 2003 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 28 bin kilometreye çıkardıklarını, bu sayede yıllık 18,5 milyar TL tasarruf sağladıklarını söyledi.



Karaismailoğlu, taşıt hareketliliğinin yüzde 160 oranında artmasına rağmen 100 milyon taşıt/km başına can kaybının yüzde 79 oranında azaldığını kaydederek, "Ankara-Niğde Otoyolu 2. kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı kesimini 19 Aralık'ta, Elazığ Malatya Yolu Kömürhan Köprüsü, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi, Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü, Eruh-Siirt Yolu (Zarova Köprüsü), Tohma Köprüsü, Kızılcahamam Tünellerinin açılışlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, açılışından bugüne kadar Avrasya Tüneli’nden yapılan geçiş sayısının 48 milyonu aştığını, projenin, sağladığı yakıt ve zaman tasarrufunun yanı sıra çevre dostu kimliğiyle de ön plana çıktığını, Avrasya Tüneli’nin 2017 ve 2020 yıllarında sağladığı toplam faydanın 5,23 milyar TL olduğunu bildirdi.



321 kilometresi trafiğe açılan Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık 2020'de işletmeye açacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Ülkemizin iki kıtaya yayılan topraklarında İstanbul Boğazı karayolu geçişine alternatif oluşturacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Kesimi 101 kilometredir. Otoyolun bir parçası olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre ile dünyanın en büyük orta açıklığa sahip asma köprüsü olacak." diye konuştu.