Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en kaliteli alt yapısını yapıyoruz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



TÜRKİYE'NİN SON 20 YILINDA YAPILAN ULAŞTIRMA YATIRIMLARI NE KADAR HARCADI?

Son 20 yılda Türkiye'nin ulaştırma alt yapısına harcadığımız para 183 milyar dolar ama 183 milyar doların üretime 1 trilyon 100 milyar dolarlık katkısı oldu. Yani 1 birimlik ulaştırmaya yatırım yaptığınızda 10 katı üretime katkıda bulunuyorsunuz. Milli gelire 6 kat etkisi var.

Terörle anılan bölgelere barajlar-yollar yaptık. Bitlis'in Hizan ilçesindeki Botan Çayı'nda Beğendik Köprüsü yaptık. Burada şantiyemizi yaktılar, çalışanlarımızı kaçırdılar. Burası Besler-Dereler denilen yerdi. Burası fıstık üretiminin olduğu yer, müthiş bir ekonomik hareketlilik var. Artık milletin parası millet için harcanıyor.

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1970 yılında Birinci Boğaz Köprüsü yapılırken o zaman Türkiye'nin bütün yatırım gücü oraya aktarıldı, Türkiye'nin başka hiç bir yerine yatırım yapılmadı. Anadolu geri kaldı, gelişmedi. Ama biz bir taraftan Çanakkale'yi yaparken diğer yandan Anadolu'nun birçok yerinde projeleri bitiren bir güç var. Artık Batı'da ne varsa Doğu'da da var.

ABD BÜYÜKELÇİSİ'NDEN YOL ÖVGÜSÜ



20 yılda 29 bin kilometre bölünmüş yola ulaştık. Dünyanın en kaliteli alt yapısını yapıyoruz. Kuzey Marmara'daki otoyollar, tüneller dünyanın hiçbir yerinde yok, o genişlikte. ABD Büyükelçisi gelmişti, 'Keşke ABD'de de böyle yollar olsa' demişti bana. Hakikaten gurur duyulacak işler. Bir kere yapıyoruz ama 100 yıl kullanacağız bunları.



Asos-Troya Tünelleriyle yolculuk 5 dakikaya düştü. Aydın Denizli arasındaki projemiz devam ediyoruz. 4 bin kilometrede yapımı devam eden projelerimiz var. 2053'e geldiğimizde 38 bin kilometre bölünmüş yolumuz, 28 bin kilometre demiryolu ağına ulaşmış olacağız.



14 milyon araç geçti Osmangazi Köprüsü üzerinden. Bundan 15 yıl önce ortalama trafik hızı 44 kilometre idi. Şu an ortalama hız 80 kilometrenin üzerine çıktı. Osmangazi Köprüsü sayesinde Kartal, Pendik ve Tuzla'dan her sabah binlerce servis aracı tersanelere, OSB'lere işi taşıyor.



İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU

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İstanbul-İzmir otoyolunun bir finansal modeli var, projesi belli. Biz bunu ilan ediyoruz, projeyi alan kişi bunun finansmanını bulacak bizden bir şey istemeyecek. 12 yıl işletecek, 12 yıl sonra bırakıp gidecek. Bizim kamu özel işbirliği projelerinin tamamı açık ihaledir. Birden fazla teklif alırız. Burada da 6 yüklenici bir araya geldi. Orada kamu açısından en uygun teklifi veren projeyi almıştır. 12 yıl sonra burası ülkenin olacaksa, 12 yıl sonra isterse devlet bunu bedava işletir.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ'NDE DEVLETİN AVANTAJI NE?

Fizibilitesi uygun olan projelerde bu modeli kullanıyoruz. 183 milyar dolarlık yatırımın, yüzde 20'sinde kamu-özel işbirliği modelini uyguladık. Yüzde 80'ini devletin bütçesinden yaptık.

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YAP-İŞLET-DEVRET İHALELERİ NAISL YAPILIYOR?

Şimdi bizim kamu hale kanunu var. Alt yapı projelerinin yapımında yönetmelikler var, o çerçevede yapıyoruz. Çanakkale Köprüsü'nde yapmış olduğumuz ihaleye mesela, 24 tane firma katıldı. Burada 4 teklif oluşturdular, kamu açısından hangisi uygunsa ona bakıyoruz. Osmangazi Köprüsü'nde de benzer bir durum var. Hem işletme süresine bakıyoruz hem de geri dönüşü de sağlayacak finansal modeli de inceleyerek karar veriyoruz.

ÇANAKKALE'DE YAŞAYANLARA ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE İNDİRİM OLACAK MI?

Biz geçiş ücreti olarak 200 lira alıyoruz ancak bizim burada aldığımız ücret 300 liraydı. Sübvanse ediyoruz. Bunu kendi aramızda tartıştık ama ücretlere zaten zam yapılmadığı için zaten makul bir seviyeye hızla iner.

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DEMİRYOLU PROJELERİ

183 milyarlık yatırımın yüzde 65'inin karayolu yaptık ama şimdi demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Şu an 27 milyar dolarlık demiryolu yatırımı var, inşaatı devam ediyor. 4 bin 200 kilometre demiryolu hattı var. Ankara İzmir Hızlı Tren hattı 3 saate düşürecek önemli bir projemiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna bütçe ayırdı, halkımızın hizmetine sunacağız. Bursa'yı da İstanbul-Ankara hattına bağlıyoruz. O da bittiğinde Bursa'yı İstanbul ve Ankara'ya 2 saatte bağlıyoruz. Bu trenler hem yolcu hem yük taşıyacak. 2024 yılı sonunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Gaziantep'e kadar hızlı trenlerle gitme imkanımız olacak. Önümüzdeki Nisan ayının sonuna doğru açmayı planladığımız Ankara-Sivas hattı var. Orada da önemli bir çalışmamız var.

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İSTANBUL'DAKİ METRO TARTIŞMALARI

2019 yerel seçimleri olduğunda inşaatı devam eden İBB sorumluluğunda 105 kilometre metro hattı vardı. Bunun bir tanesi geçen hafta yarım yamalak açtık dedikleri metroydu. Onun da 2019 yerel seçimleri öncesi yüzde 70'i bitirilmişti ama maalesef diğeri bitecek gibi değil. Bu gidişle 10 yılda bitmez o projeler. Biz bakanlık olarak 103 kilometre metro yapıyoruz şu an İstanbul'da. Bu ay içerisinde Kağıthane-Havalimanı metrosunu açacağız. Çam-Sakura Hastanesi'nin metrosu Şubat ayında açılıyor. 2023 yılı içeresinde o 103 kilometre metronun tamamını bitireceğiz. Öbür tarafta hakikaten akla zarar bir durum var. Geçici yapı dediğimiz yerler çökme pozisyonuna geldiler. Bir projenin aslını yapmak için önce geçici imalatlar yapmak zorundasınız. Projeyi ilerletmezseniz belli bir sürede onlar deforme olup yıkılır. Bunlar da o aşamaya geldi.

Yapımından sorumluğu olduğu bazı metro hattına hafriyat döken bir belediye var şu anda. Hakikaten çok acıklı bir şey, bu dünyada bir ilktir. Bunların hepsi kamu zararıdır. Yapımından sorumluğu olduğu bir inşaata hafriyat döken bir zihniyet var. İstanbul'a şu an devletimiz yaklaşık 80 milyar lira metro yatırımı yapıyor. Bu İstanbulluların yaşamını kolaylaştırmak için yapılıyor. Belediyenin elinde de 100 kilometrelik bir hat var ama maalesef hiçbir ilerleme yok.