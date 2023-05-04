Bakan Karaismailoğlu: Değişen zihniyet ile vatandaşımız efendi, biz hizmetkar olduk

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AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm ulaşım modlarında olduğu gibi kara yollarında da son 21 yıldır önemli projelere imza attıklarını kaydetti. 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır projeleri bir bir hayata geçirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin de bunlardan biri olduğunu söyledi. 2003-2022 yılları arasında 670 kilometre uzunluğunda 401 tünel yapıldığını, bugün itibarıyla de toplam 720 kilometre uzunluğunda 484 tünelin hizmet verdiğini aktaran Karaismailoğlu, "2003 öncesi 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğu, 2003-2022 tarihleri arasında yapılan 670 kilometre ile birlikte yüzde 1340 artış gösterdi" dedi.

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2002'den itibaren değişen zihniyet anlayışı ile yatırımların hız kazandığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "2002'de tünel uzunluğumuz sadece 50 kilometreydi. Dün 1 gün içerisinde yaklaşık 50 kilometre tünel hizmete açtık. 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüpten oluşan Yeni Zigana Tüneli'ni hizmete açtık. Çift tüp olan Zigana Tüneli'nde toplam 29 kilometre tünel imal etmiş olduk. Maçka'dan başlayıp, Zigana Tüneli'ne kadar uzanan projede; 3,9 kilometre uzunluğunda 5 adet tek tüp, 2,7 kilometre uzunluğunda 2 adet çift tüp olmak üzere toplam 9,4 kilometrelik 7 adet Maçka Karahava Tünelleri'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

'PROJELERİMİZ İLE HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRDIK'

Türkiye'nin her köşesinde projelerin hayata geçtiğini belirten Karaismailoğlu, Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan 5 kilometre uzunluğundaki çift tüplü Demirkapı Tüneli'nde de her iki yönde toplam 10 kilometre tünel açtıklarını ifade etti. Karaismailoğlu, "Yaptığımız yatırımlar ile hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de vatandaşlarımızı hızlı, kolay, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Kara yollarına yaptığımız yatırımlarla birlikte 13 bin vatandaşımızın canını kurtarmış oluyoruz. Bizim iktidara gelmemiz ile birlikte yatırım anlayışı değişti. Değişen bu zihniyet ile birlikte vatandaşımız efendi, biz hizmetkar olduk. Vatandaşımızın hayatını projelerimiz ile birlikte kolaylaştırdık" dedi. (DHA)