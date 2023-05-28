Bakan Karaismailoğlu: Çok çalıştık, çok çabaladık sonunda zafere ulaştık

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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52 üzerinde bir oy alması ile zaferini ilan etmesinin ardından Atatürk Alanı’nda toplanmaya başlayan partililer AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak seçim sonuçlarını kutladı. Kutlamalara katılan vatandaşlara seslenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seçimi 7 düvelin bir araya gelip yenemediği Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi dedik. Vatanımızın milletimizi geleceği dedik. Çocuklarımızın geleceği dedik. Trabzon kazandı. Türk cumhuriyetleri kazandı. Müslüman coğrafya kazandı. Mazlumlar kazandı. Teröristler mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Ayasofya’nın zincirlerini kıran Recep Tayyip Erdoğan kazandı. 7 düvelin bir araya gelip yenemediği adam Recep Tayyip Erdoğan kazandı” diye konuştu.

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"TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLAMIŞTIR, TRABZON YÜZYILI BAŞLAMIŞTIR"

Hep birlikte koşmaya başladıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Bizimkisi bir aşk hikayesi dedik biz milletimize aşığız dedik biz Trabzon’a, Türkiye’ye aşığız dedik. Türkiye kazandı Trabzon kazandı. Türkiye Yüzyılı başlamıştır, Trabzon Yüzyılı başlamıştır. Hayırlı olsun. 21 yıl kazandıklarımızın üzerine daha çok koyacağız dedik. Huzur ve güven ortamı devam edecek dedik. Hiç kimse Türkiye uzaktan parmak sallamaz dedik. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı kazandı. Bugün artık yeni bir çağın kapısı açılmıştır. Önümüzdeki çok büyük aydınlık bir gelecek vardır. Hep birlikte çalışacağız. Bir ve beraber olacağız. Hep birbirimizi kol kanat gereceğiz. Liderimiz dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önümüzde çok işler var. Ne sözün verdiysek arkasındayız. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptığımızın garantisiyle yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedik. Koşmaya başlıyoruz. Adam kazandı. Doğru adam kazandı. Türkiye kazandı. Öyle bir kazacağız ki kimse kaybetmeyecek dedik. 85 milyon kazanmıştır. Seçim bitmiştir. Herkes istikrardan güvenden ve Türkiye’nin büyümesi, gelişmesinin yanından oyunu kullanmıştır ve tarafını belli etmiştir. Bundan sonra kimseyi üzmeyeceğiz, kırmayacağız. Kim nereye oy vermişse 85 milyon olarak çalışacağız. Türkiye’nin parlayan yıldızı Trabzon olacak. Türkiye’nin en mutlu Trabzon olacak. Hep birlikte koşmaya başlıyoruz” şeklinde konuştu.

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"BÜYÜK, GÜÇLÜ, LİDER TÜRKİYE LİDERİMİZİN ARKASINDA KOŞMAYA BAŞLIYORUZ"

Seçimin Türkiye’nin geleceği için atılan bir imza ile bittiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Büyük, güçlü, lider Türkiye liderimizin arkasında koşmaya başlıyoruz. Birlik, beraberlik, kardeşlikle koşuyoruz. Seçim Türkiye’nin geleceği için atılan bir imza ile bitmiştir. Ama yarından tezi yok herkes işine gücüne bakacak. Artık tek hedefimiz var. Trabzon’un büyümesi Türkiye’nin büyümesi. Bu seçim sonrasında bütün Türkiye, bütün Müslüman coğrafya, mazlumlara ve Türk Cumhuriyetlerine hayırlı uğurlu olsun. Çok çalıştık, çok çabalamak sonunda zafere ulaştık” ifadelerini kullandı.