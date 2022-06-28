Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Karaismailoğlu: Binlerce iş makinesiyle vatandaşımızın yanındayız

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Adil Karaismailoğlu#Sinop
Bakan Karaismailoğlu: Binlerce iş makinesiyle vatandaşımızın yanındayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'ta sel riskiyle karşılaşan bölgeleri yerinde inceledi. Karaismailoğlu, "Bütün bakanlıklar teyakkuz halinde, binlerce iş makinesiyle vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu, sele dayanıklı inşa edilen İkisu Köprüsü önünde açıklamalarda bulundu. Meteorolojiden gelen uyarıların ardından tedbirleri genişlettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Sinop Ayancık, Kastamonu, Bartın ve Karabük yoğun yağışlar aldı. Bugün itibarıyla yağmurlar şiddetini azaltmış vaziyette. Arkamızdaki dere yatağının su seviyesi de azalmış vaziyette. Bütün bakanlıklar teyakkuz halinde, binlerce iş makinesiyle vatandaşlarımızın yanındayız. Son yağmurlarla bu bölgeler de etkilenmedi. Bundan sonra da etkilenmemesi için bütün tedbirleri aldık" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu: Binlerce iş makinesiyle vatandaşımızın yanındayız

Haberin Devamı

Geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, dayanıklı köprüler inşa ettiklerini ve bunlar sayesinde bölgelerin son yağışlardan hiç etkilenmediğini söyledi. Karaismailoğlu, "Elbette eksiklerimiz var, bunları gidermek zaman alıyor. Bu uyarıları vatandaşlarımızın dikkate alması ve ona göre tedbirler almaları, son yağışlardan etkilenmemeleri önemli bir etken oldu. Yine vatandaşlarımız uyarıları dikkate alsınlar, kulakları bizde olsun. Köy yolları, grup yolları hepsi planlandı. Bütün kamu kuruluşlarımız arazideler. İnşallah bu süreci de atlatıp olası bir afet durumunda yine etkilenmemek üzere çalışmalarımıza odaklandık, onlara devam ediyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Binlerce iş makinesiyle vatandaşımızın yanındayız

Gözden Kaçmasın

Bartın Irmağı yükseldi Kozcağızda 4 katlı ev yıkıldı, 10 ev tahliye edildiBartın Irmağı yükseldi! Kozcağız'da 4 katlı ev yıkıldı, 10 ev tahliye edildiHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Kastamonuda kayıp kişiyi arama çalışmalarına jandarma da katıldıKastamonu'da kayıp kişiyi arama çalışmalarına jandarma da katıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Adil Karaismailoğlu#Sinop

BAKMADAN GEÇME!

İşte yeni korkumuz Nu varyantı

İşte yeni korkumuz 'Nu' varyantı

#Koronavirüs
Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım

Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat! 'Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım'

#Sağlık
Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın

BAKMADAN GEÇME!

İşte yeni korkumuz Nu varyantı

İşte yeni korkumuz 'Nu' varyantı

#Koronavirüs
Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım

Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat! 'Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım'

#Sağlık
Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın