Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da selin yaşandığı bölgede inceleme yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın’da selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Kastamonu’dan karayolu ile Bartın’ın Abdipaşa beldesine gelen Bakan Karaismailoğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Abdipaşa Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Karaismailoğlu, Abdipaşa beldesinde taşkınlardan etkilenen Derecik köyünde incelemelerde bulundu. Bölgedeki çalışmaları inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Karaismailoğlu ardından Kozcağız beldesine geçti.