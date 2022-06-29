Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da selin yaşandığı bölgede inceleme yaptı

#Adil Karaismailoğlu#Bartın#Sel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın’da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın’da selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Kastamonu’dan karayolu ile Bartın’ın Abdipaşa beldesine gelen Bakan Karaismailoğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Abdipaşa Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Karaismailoğlu, Abdipaşa beldesinde taşkınlardan etkilenen Derecik köyünde incelemelerde bulundu. Bölgedeki çalışmaları inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Karaismailoğlu ardından Kozcağız beldesine geçti.

Bakan Karaismailoğlu, Bartında selin yaşandığı bölgede inceleme yaptı


Bakan Karaismailoğlu, Kozcağız beldesinin Kavlaklık Mahallesi'nde taşkın nedeniyle çöken yol ve yıkılan 4 katlı binanın bulunduğu alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu Şarköy’de yıkılan geçici köprüyü de inceledikten sonra bölgedeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi almak üzere Kozcağız Belediyesine geçti.

Bakan Karaismailoğlu’na Bartın programında Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç eşlik etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adil Karaismailoğlu#Bartın#Sel

BAKMADAN GEÇME!

Süper Ligde bir ilk Böylesi daha önce yaşanmadı...

Süper Lig'de bir ilk! Böylesi daha önce yaşanmadı...

#Süper Lig
Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu

Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu?

#Bebek Ölümleri
Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

#NATO

BAKMADAN GEÇME!

Süper Ligde bir ilk Böylesi daha önce yaşanmadı...

Süper Lig'de bir ilk! Böylesi daha önce yaşanmadı...

#Süper Lig
Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu

Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu?

#Bebek Ölümleri
Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

#NATO