MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi
GeriGündem Bakan Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 24.07.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

Bakan Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin'de selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Artvin'e gelen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Arhavi ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde sel suları nedeniyle çöken yolu inceledi.

Daha sonra Ortacalar köyünün bulunduğu bölgede inceleme yapan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve diğer yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalarla ilgili talimat verdi.

Bakan Karaismailoğlu, Ortacalar yakınlarındaki 18. yüzyılda yaptırılmış Çiftekemer Köprüleri'nde sel nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için yürütülen çalışmaları da kontrol etti.

Selin etkili olduğu alanlardaki vatandaşlarla da görüşen ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Karaismailoğlu, ardından Murgul ilçesini ziyaret etti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi