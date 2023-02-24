Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman’a 15 bin konteyner

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Felaketin ilk gününden bu yana Adıyaman’daki koordinasyonu ve çalışmaları yürüten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Enkazı taşıyoruz, şehri normal hayata döndürmek için günde 2 bin kamyon sefer yapılıyor. Burada yıkık 4 bin 47, acil yıkılacak 17 bin, ağır hasarlı 13 bin 330 bina olmak üzere toplamda yaklaşık 35 bin binadan bahsediyoruz. Bütün şantiyelerimizdeki kamyonları ve iş makinalarını buraya çektik. Enkazı kaldırma ve hafriyat alanlarına transfer etme süreci 1-2 ayı alacak” dedi. Karaismailoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamalarda özetle şunları söyledi:

HASSAS MÜDAHALE

“Zorlu bir süreç yaşadık, özellikle ilk günler zorlu geçti. Enkaz altındaki vatandaşlarımızı bir an önce çıkarmak için büyük bir telaş vardı. Sabah 04.17’de depremin ardından 09.00’da Adıyaman’daydık, 110 arama kurtarma personeliyle birlikte geldik. Araç ve ekipmanımız var tabii ancak enkaz altında canlı olduğu için iş makinalarıyla ona müdahale edemiyorsunuz. Çok hassas davranılması gerekiyor. İlk başlarda vatandaşlarımız bu hassas davranma nedeniyle müdahalenin geç kaldığını söylüyor ancak kesinlikle alttaki vatandaşımızı canlı çıkarmak için göstermiş olduğumuz hassasiyetten dolayı bu oldu.

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40 BİN ÇADIR DAĞITILDI

Çadır açısından çok hızlı bir aksiyon aldık. İlk haftada çadır ihtiyacını ana kalemlerde giderdik, daha sonra bütün detaylarıyla çadır ihtiyacını karşıladık. Köylerimize kadar çadırları ulaştırdık; Adıyaman kent merkezindeki çadır kentlerde boş çadırlarımız bile var. Adıyaman’da 40 bine yakın çadır dağıttık, bunların yarıya yakını şehir içerisinde yer alıyor. Adıyaman’ın köylerini ekiplerimizle birlikte dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tek tek yerinde tespit ediyoruz ve bunları karşılıyoruz.

Konteyner kentlerimiz şekillenmeye başladı, bugün ilk misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Büyük konteyner kentimizde ise ağırlamaya başladık. 15 bin adet konteynerden oluşan bir yaşam alanı kurmayı planladık. İhtiyaç olursa devam edecek. Bunların yerleri de belirlendi. Prefabrik yapacağımız yerler de var. 10 gün içerisinde bitecek. Adıyaman merkezi çok büyük darbe aldı ama köylerde de büyük hasar var. Şimdilik çadırlarda barınma sorununu çözdük, orada konteynerlere ihtiyaç var.

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YENİ KONUT YERLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte şehirde kalıcı konutları yapacak yerler belirlendi. Şehrin kuzey kesiminde hem Hazine arazileri hem de zemin olarak sağlam bir alan var. Zemin etütleri ve sondajlar yapılıyor, projeler hızlıca hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde onların da temellerini atacağız.”

NÜFUSUN YARIYA YAKINI GÖÇ ETTİ

Bakan Karaismailoğlu “Yaptığımız çalışmalara göre nüfusun yarıya yakın kesimi Adıyaman’da yok” dedi: “Herkes Adıyaman dışına çıkarak yakınlarının yanına gitti ya da devletimizin göstermiş olduğu yerlere gittiler. Yapacağımız çalışmalar sonucu onlar da yavaş yavaş geriye mutlaka döneceklerdir. Özellikle OSB’lerin açılması için de oradaki bölgeye yakın Konteyner kent kurmaya çalışıyoruz.”

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10 BİN KM YOLDA İKİ YER HASAR ALDI

Depremden etkilenen bölgede Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda 10 bin kilometre yol var. Bu yollardan sadece ikisi etkilendi; birisi Gaziantep Otoyolu. Orada hasarı kısa zamanda giderdik ve çift yönlü trafiğe verdik. Malatya-Adıyaman yolundaki bir tünelimizde sıkıntı olmuştu, orayı da kısa zamanda onardık.