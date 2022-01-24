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Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz

#İstanbul#Metro#Marmaray
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Öte yandan Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferlerinin 02:00'ye kadar uzaltıldığını duyurmuştu.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Karaismailoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir.

METRO SEFERLERİ UZATILDI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır.M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir" denilmişti

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