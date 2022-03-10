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Bakan Karaismailoğlu kritik saatleri açıkladı! İstanbul'da ağır vasıtaların kontrollü geçiş uygulaması kaldırıldı

#Adil Karaismailoğlu#Kar#İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde olunduğunu belirten Karaismailoğlu, İstanbul'da ağır vasıtaların kontrollü geçiş uygulamasını kaldırdıklarını, bu araçlar için herhangi bir kısıtlama olmadığını bildirdi. Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

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Vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamaması için çok özverili bir çalışmanın olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz. Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor." dedi.

Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık.

KONTROLLÜ GEÇİŞ UYGULAMASI KALKTI

Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da ağır vasıtaların kontrollü geçiş uygulamasını kaldırdıklarını, bu araçlar için herhangi bir kısıtlama olmadığını bildirdi.

PLANLANAN UÇUŞLAR SORUNSUZ DEVAM EDİYOR

İstanbul Havalimanı'nda sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız.

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#Adil Karaismailoğlu#Kar#İstanbul

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