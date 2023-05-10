Bakan Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakika olacak

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Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da şu anda yaklaşık 320 kilometre uzunluğunda bir raylı sistem ağı var. İstanbul ulaşım ana planı bunun bin 100 kilometreye kadar çıkması gerektiğini bize söylüyor. Şehri yaşanılabilir hale getirmenin ana unsuru budur.

BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ

Büyük İstanbul Tüneli'nin bulunduğu güzergah aslında şu anki metrobüs güzergahıdır. Söğütlüçeşme'den başlar, Birinci Boğaz Köprüsü'nün altından geçerek, Gayrettepe'ye gelecek ve Gayrettepe'de bunun istasyonu hazırdır şu anda. Biz Gayrettepe Havalimanı metrosunu yaparken, onun Gayrettepe istasyonunu Zincirlikuyu'da 70 metre derinlikte ve mevcut Gayrettepe Havalimanı İstasyonu'nun altında bunu dizayn ettik ve imalatlarını yaptık şu anda. Orada yolcu alışverişini direkt istasyon içerisinde yapabilecek. Söğütlüçeşme'den kalkan bir tren ister havalimanına gider isterse E-5'ten devam ederek Beylikdüzü'ne kadar gider. 28 kilometre uzunluğundadır. Uzunçayır'dan başlar, Boğazı geçtikten sonra Gayrettepe'den, Mecidiyeköy'den, Çağlayan'dan, Edirnekapı'dan ve Zeytinburnu'ndan Bakırköy'e kadar gelir. Bakırköy'de şu anda mevcut istasyona entegre olur ve Beylikdüzü metrobüs hattıyla da entegre olacak.

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Bu yıl içerisinde ihalesi yapılabilir. Günlük 1,3 milyon vatandaşımıza ev sahipliği yapacak. Bu güzergahta 6,5 milyon kişiye hizmet verecek bir güzergah olacaktır. Bu yapıldığı zaman metrobüste yaşanan sıkıntılar da azalacaktır.

ANKARA İSTANBUL SÜPER HIZLI TREN

Ülkemizin hakkettiği teknolojinin son noktası. Ankara İstanbul 80 dakikaya düşecek. Olağanüstü bir hızlı vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bu teren Kızılay ile Söğütlüçeşme arasında hizmet verecek ve 80 dakikada seyahati yapacak. Bununda bu yıl içerisinde ihalesini yapacağız, fizibilitesi zaten hazır. Ankara Tren Garı, bunun başlangıç noktası olacak. Bunları planlarken tabii karayolu, havayolu bağlantılarıyla önemli bir proje.

İSTANBUL-ANTALYA HIZLI TREN HATTI

İstanbul'dan Antalya'ya artık 4 saat 45 dakikada ulaşım olacak. İstanbul'dan Eskişehir'e arası mevcut hattımız. Eskişehir'den İstanbul'a ineceğiz. Antalya-Ankara treni de diyebiliriz. Bu hatlar birbiriyle entegre halde olacak.